Ba phương pháp chữa bọng mắt thâm

Tiêm HA, laser pico và sóng RF là ba phương pháp thẩm mỹ ít xâm lấn giúp giảm quầng thâm và bọng mắt.

Quầng thâm và bọng mắt là những vấn đề phổ biến, khiến gương mặt trông mệt mỏi và già hơn tuổi thật. Theo ThS.BS.CKI Phạm Trường An, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, tình trạng này thường bắt nguồn từ yếu tố di truyền, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài hoặc quá trình lão hóa tự nhiên làm suy yếu cấu trúc da, dẫn đến tích tụ sắc tố và mỡ dưới mắt. Hiện có ba phương pháp thẩm mỹ điều trị quầng thâm và bọng mắt.

Tiêm HA

Tiêm Hyaluronic axit (HA) là một trong những phương pháp phổ biến. HA khi được tiêm vào vùng da quanh mí mắt giúp da ngậm nước, làm mờ quầng thâm đồng thời tăng độ căng mịn và đàn hồi da. Thủ thuật được thực hiện nhanh chóng, hầu như không cần thời gian nghỉ dưỡng và mang lại kết quả tự nhiên. Hiệu quả duy trì trung bình 1-3 tháng tùy cơ địa, sau đó có thể tiêm nhắc lại.

Bác sĩ An sử dụng sóng RF điều trị quầng thâm mắt cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Laser pico

Ngoài tác dụng xóa xăm hay cải thiện sắc tố, laser pico còn được ứng dụng hiệu quả trong điều trị quầng thâm mắt. Năng lượng laser pico với xung cực ngắn tác động chọn lọc vào hắc sắc tố, giúp làm mờ quầng thâm, kích thích tăng sinh collagen và elastin, cải thiện độ săn chắc và làm đều màu da dưới mắt. Phương pháp này phù hợp với trường hợp quầng thâm do tăng sắc tố hoặc da lão hóa sớm. Liệu trình thường cần thực hiện nhiều lần, tùy mức độ quầng thâm, mỗi buổi cách nhau khoảng 2 tuần để đạt hiệu quả tối ưu.

Sóng RF vi điểm

Công nghệ này kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp giảm chùng nhão da, quầng thâm và bọng mắt. Năng lượng RF còn thúc đẩy tuần hoàn máu, làm đều màu da, giúp vùng da quanh mắt săn chắc, sáng mịn và tươi trẻ tự nhiên. Bác sĩ An cho hay đây là phương pháp không xâm lấn, gần như không cần thời gian nghỉ dưỡng, phù hợp cho người bận rộn hoặc mong muốn giải pháp nhẹ nhàng, ít can thiệp.

Bác sĩ An lưu ý mỗi phương pháp có ưu điểm và chỉ định khác nhau. Người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân thâm, bọng mắt và lựa chọn giải pháp phù hợp, tránh tự ý điều trị gây biến chứng hoặc kết quả kém tự nhiên.

Minh Hương