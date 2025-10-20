Ba năm vô sinh do không có tinh trùng

TP HCMAnh Tùng, 34 tuổi, không có ống dẫn tinh bên phải, bên trái bị tắc nghẽn, được bác sĩ chọc hút tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm có con.

Vợ chồng anh Tùng được chẩn đoán vô sinh do không có tinh trùng, phẫu thuật điều trị không thành công. Lần này họ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Tùng ghi nhận không có tinh trùng. Bác sĩ Nguyễn Công Danh, đơn vị Nam khoa, chẩn đoán anh vô sinh do không có ống dẫn tinh bên phải, còn bên trái bị tắc nghẽn khiến tinh trùng không thể xuất ra ngoài.

Bác sĩ Danh giải thích nam giới tắc nghẽn ống dẫn tinh vẫn có thể phẫu thuật thông nối để có con tự nhiên. Với anh Tùng, vị trí tắc nghẽn ở đoạn xa phía trong ổ bụng nên khó thông nối, giảm tỷ lệ thành công. Vùng mào tinh của người bệnh căng, có thể do tinh trùng ứ đọng. Bác sĩ chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA), thu được 3 mẫu và trữ đông. Anh Tùng sang Hàn Quốc làm việc, ủy quyền cho vợ tiếp tục quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Hệ thống tủ nuôi cấy phôi động học tích hợp trí tuệ nhân tạo của IVF Tâm Anh. Ảnh: Thanh Luận

Chị Ngân, 29 tuổi, sức khỏe sinh sản bình thường, dự trữ buồng trứng tốt, chọc hút thu được 15 trứng trưởng thành, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh binh của chồng tạo được ba phôi ngày 5 và hai phôi ngày 6 chất lượng tốt. Chị đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Cuối tháng 9, chị Ngân sinh con trai khỏe mạnh nặng 3,5 kg. Vợ chồng họ còn hai mẫu tinh trùng và 4 phôi trữ đông.

Theo bác sĩ Danh, có nhiều phương pháp để thu tinh trùng, trong đó PESA là phương pháp đơn giản nhất, ít xâm lấn, không cần phẫu thuật. Trường hợp nam giới bất sản hoặc tắc nghẽn ống dẫn tinh, tùy tình trạng, bác sĩ sẽ chỉ định các kỹ thuật khác như chọc hút tinh trùng từ tinh hoàn qua da (TESA), mở bìu trích tinh trùng từ mào tinh vi phẫu (MESA), mở bìu lấy tinh trùng từ tinh hoàn (TESE), vi phẫu tích mô tinh hoàn tìm tinh trùng (Mico-TESE) giúp tăng tỷ lệ thành công.

Năm 2021-2024, kết quả có thai ở tất cả nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP HCM đạt 80,1%. Ở nhóm bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm thất bại nhiều lần, tỷ lệ này đạt 71,9%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi