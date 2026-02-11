Ba lần thụ tinh ống nghiệm thất bại do tử cung dị dạng

Hà NộiChị Hà, 30 tuổi, sảy thai một lần, thụ tinh ống nghiệm ba lần bất thành mới biết buồng tử cung dị dạng.

Chị Hà bị sảy thai năm 2019, sau đó 3 năm không đậu thai lại. Vợ chồng thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) 3 lần nhưng một lần thai sinh hóa, hai lần không đậu thai. Họ đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), ThS.BS Lê Quang Đô phát hiện trên hình ảnh X-quang cũ của người bệnh ở góc trái buồng tử cung ngấm thuốc không đều, đáy tử cung lõm sâu, vòi tử cung trái tắc.

Bác sĩ Đô giải thích phôi thai chỉ có thể làm tổ khi niêm mạc tử cung đủ dày, đồng đều và được nuôi dưỡng tốt bởi hệ thống mạch máu phong phú. Khi buồng tử cung biến dạng như dính hoặc có vách ngăn, việc tưới máu và nuôi dưỡng niêm mạc suy giảm khiến diện tích tiếp xúc của phôi không thuận lợi. Ngay cả phôi chất lượng tốt cũng khó bám dính. Trường hợp đậu thai, phôi có thể làm tổ ở vị trí bất thường làm tăng nguy cơ sảy thai sớm.

Bác sĩ Đô xây dựng phác đồ cá thể hóa thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp phẫu thuật điều trị buồng tử cung cho chị Hà. Chị được kích thích buồng trứng, thu 22 noãn trưởng thành. Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi chuyên dụng, chuyên viên phòng lab dùng kim bắt tinh trùng có hình thái và độ di động tốt tiêm vào bào tương noãn tạo phôi. Các phôi thai được nuôi dưỡng trong labo vô trùng tuyệt đối, với hệ thống tủ nuôi cấy timelapse tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo và hệ thống camera quan sát 24/24h. Kết quả, vợ chồng chị Hà có được 13 phôi ngày 5 chất lượng tốt, mang trữ đông.

Trước khi chuyển phôi, chị Hà được phẫu thuật nội soi tái tạo hình dạng buồng tử cung. Dưới hỗ trợ của hệ thống camera siêu nhỏ, hình ảnh bên trong buồng tử cung phóng đại rõ nét, giúp bác sĩ xác định chính xác các vị trí dính và tách dính bằng dao điện lưỡng cực. Kỹ thuật này cho phép xử lý tổn thương một cách chọn lọc, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến niêm mạc tử cung lành. Sau phẫu thuật, bác sĩ bơm gel chuyên dụng tạo lớp phủ bảo vệ niêm mạc ngăn tái dính, hỗ trợ phục hồi cấu trúc buồng tử cung.

Chị Hà tái khám sau một tháng phẫu thuật, thể tích buồng tử cung phục hồi về trạng thái bình thường. Chị được sử dụng thuốc nội tiết hỗ trợ tái tạo niêm mạc, giúp phôi thai làm tổ thuận lợi. Chị đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi vào tử cung và sinh mổ thành công con trai nặng gần 2,8 kg.

Bác sĩ Lê Quang Đô thăm mẹ con chị Hằng trước giờ xuất viện. Ảnh: Phương Hạnh

Bác sĩ Đô cho biết ngoài bất thường bẩm sinh, dính buồng tử cung có thể hình thành sau viêm nhiễm phụ khoa kéo dài, mắc lao sinh dục không điều trị triệt để, can thiệp buồng tử cung hoặc sảy thai. Lúc này lớp đáy nội mạc tử cung bị tổn thương, ảnh hưởng quá trình tái tạo lớp nội mạc chức năng khiến thành tử cung mặt trước và sau dễ dính lại với nhau. Nhiều trường hợp phụ nữ không có biểu hiện rõ ràng, vẫn có kinh nguyệt đều, không đau bụng nên dễ bị bỏ sót.

Bên cạnh chất lượng phôi, việc đánh giá toàn diện buồng tử cung trước chuyển phôi giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao tỷ lệ thành công của thụ tinh ống nghiệm. Tại hệ thống IVF Tâm Anh, các bất thường tử cung có thể được phát hiện qua kỹ thuật siêu âm 2D, 3D, siêu âm sử dụng chất tương phản dạng bọt, cộng hưởng từ MRI, nội soi buồng tử cung. Tình trạng có thể được xử lý an toàn, hiệu quả bằng phương pháp phẫu thuật nội soi phụ khoa, tạo điều kiện cho phôi làm tổ.

Nhờ kết hợp liệu pháp cặp đôi, phác đồ điều trị cá thể hóa và nhiều công nghệ hiện đại, năm 2024 tỷ lệ IVF thành công trung bình đạt 78,7%, trong đó khoảng 65% là vợ chồng trên 37 tuổi, hiếm muộn lâu năm, có bệnh nền, chuyển phôi nhiều lần thất bại.

Trịnh Mai