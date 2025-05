Ba dấu hiệu vô sinh cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nam giới vô sinh do rối loạn cương dương, testosterone thấp và tinh trùng yếu thường có kèm các vấn đề về tim mạch.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8, cho biết bệnh tim mạch và vô sinh là nhóm bệnh lý tác động qua lại. Bệnh tim mạch khiến khả năng làm việc của tim yếu đi. Để duy trì máu nuôi các cơ quan quan trọng như não, tuyến thượng thận, cơ thể sẽ giảm lưu lượng máu đến các cơ quan ngoại vi, trong đó có vùng bìu - sinh dục, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất tinh trùng và sinh lý của nam giới.

Vô sinh nam do bất thường về mạch máu nuôi cơ quan sinh dục và bệnh tim mạch (do xơ vữa động mạch) đều có chung cơ chế bệnh sinh liên quan đến viêm nhiễm kéo dài và sự tấn công của các gốc tự do gây stress oxy hóa trong cơ thể.

Một nghiên cứu năm 2015 tại Đài Loan cho thấy trong 100.000 người đàn ông vô sinh có khoảng 1.460 người mắc bệnh tim mạch mỗi năm, cao hơn ở nhóm không vô sinh. Một nghiên cứu khác năm 2019 của Trường Y khoa Đại học Stanford trên nam giới 18-50 tuổi tại Mỹ cũng ghi nhận đàn ông vô sinh có nguy cơ cao hơn về tỷ lệ mắc mới tăng huyết áp, tiểu đường, tăng lipid máu và bệnh tim mạch.

Bác sĩ Minh siêu âm cho một nam giới vô sinh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8

Bác sĩ Minh lưu ý những dấu hiệu của vô sinh nam cảnh báo nguy cơ tim mạch dưới đây.

Rối loạn cương dương và bệnh lý tim mạch (đặc biệt là bệnh mạch vành) thường có chung nguyên nhân ban đầu là rối loạn chức năng tế bào nội mô (lớp lót bên trong của tất cả mạch máu). Các động mạch ở dương vật có đường kính nhỏ hơn nhiều so với động mạch vành ở tim. Khi có sự tích tụ mảng bám (xơ vữa động mạch) hoặc rối loạn chức năng nội mô, các mạch máu bị ảnh hưởng và biểu hiện triệu chứng rối loạn cương dương sớm hơn 2-5 năm so với bệnh tim, theo bác sĩ Minh.

Nồng độ testosterone thấp là tình trạng cơ thể không đủ hormone testosterone thường đi kèm các yếu tố của rối loạn chuyển hóa như rối loạn mỡ máu (cholesterol cao, triglyceride cao), kháng insulin (tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường type 2) và tăng huyết áp. Những yếu tố này đều là nguy cơ chính của bệnh tim mạch. Testosterone có vai trò quan trọng với sức khỏe nam giới, chống lão hóa các bộ phận như cơ, xương, mạch máu và có thể có tác dụng chống viêm.

Chất lượng tinh trùng kém có thể liên quan đến các yếu tố di truyền, viêm nhiễm hệ thống, stress oxy hóa cao hơn trong cơ thể. Những yếu tố này cũng góp phần vào sự phát triển của bệnh tim mạch.

Bác sĩ lưu ý không phải mọi trường hợp vô sinh nam đều dẫn đến bệnh tim mạch nhưng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo. Tinh hoàn sản xuất tinh trùng, nếu hoạt động kém hiệu quả hoặc ngừng sản xuất có thể là dấu hiệu cho thấy nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu đầu vào đang gặp trục trặc. Điều này có nghĩa là sức khỏe tổng thể của cơ thể bao gồm cả hệ tim mạch cũng không hoạt động bình thường.

Bác sĩ Minh khuyến cáo nam giới được chẩn đoán vô sinh cần sàng lọc, can thiệp sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống.

Đình Lâm