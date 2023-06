Bà bầu ăn dứa được không?

Tôi đang mang thai con đầu lòng, thích ăn trái cây trong đó có dứa (thơm) để tăng cường sức khỏe.

Tuy nhiên, nhiều người nói bà bầu không nên ăn dứa vì có thể gây sảy thai. Xin bác sĩ tư vấn giúp. (Thảo Phương, Bình Dương)

Trả lời:

Dứa là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, có vị đầu chua thanh và hậu vị ngọt dịu. Dứa dễ chế biến và đa dạng trong việc sử dụng trong các món ăn, từ món tráng miệng, món chính, đến các loại nước ép và cocktail.

Thành phần dinh dưỡng của dứa khá đa dạng. Trung bình 100 g dứa chứa 86 g nước, 11,4 g đường, 1,4 g chất xơ, 0,5 g protein, 0,1 g chất béo và cung cấp cho cơ thể 60 calo.

Dứa chứa một hàm lượng lớn vitamin C, B1, B2, B3, B4 (choline), B9 (folate) cùng các khoáng chất như đồng, magiê, kali, canxi và phốt pho. Đặc biệt, trong trái cây này còn chứa bromelain - một loại enzyme giúp phân giải chất đạm hiệu quả, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng đầy hơi và khó tiêu trong thai kỳ.

Với câu hỏi của bạn, bà bầu ăn dứa được nhưng cần ăn đúng cách, gọt bỏ phần lõi, không nên ăn quá 220 g dứa một ngày và không ăn dứa liên tục trong nhiều ngày. Bà bầu cũng cần hạn chế ăn dứa trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Lý do là tiêu thụ quá 25 g đường một ngày (tức trên 220 g dứa) dễ khiến mẹ bầu tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường, cao huyết áp. Tiêu thụ dứa liên tục cũng có thể gây ra hiện tượng co hồi tử cung (uterine involution) ở mẹ bầu, từ đó làm tăng nguy cơ sinh non và sảy thai, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Chất chịu trách nhiệm chính gây co hồi tử cung của mẹ là bromelain - một loại enzyme có nhiều trong phần lõi của dứa. Vì thế khi ăn dứa, mẹ nên gọt bỏ phần lõi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bước sang tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3, mẹ có thể ăn dứa số lượng vừa phải (ít hơn 220 g mỗi ngày), ăn đúng cách (gọt bỏ phần lõi) và chỉ nên ăn từ 1-2 lần mỗi tuần.

Ăn dứa phù hợp có thể giúp mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể mẹ bầu, như chống viêm, chống huyết khối, tăng cường miễn dịch, kháng viêm, chữa lành vết thương và cải thiện hệ tiêu hóa. Tuy vậy, mỗi bà bầu còn đi kèm tình trạng sức khỏe, bệnh lý và thai nhi riêng, do đó mẹ nên đi khám dinh dưỡng, xét nghiệm vi chất trong cơ thể để có chế độ ăn khoa học nhất.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome