Ăn và kiêng gì giảm nguy cơ ung thư?

Chế độ ăn uống lành mạnh giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.

Ung thư xuất hiện do nhiều yếu tố như di truyền, đột biến gene, béo phì, chế độ ăn uống và lối sống. Ăn uống khoa học, lành mạnh giúp giảm nguy cơ, trong khi tiêu thụ nhiều đường và thịt chế biến sẵn có thể thúc đẩy ung thư phát triển.

Món nên hạn chế

Thịt chế biến sẵn (ướp muối, hun khói, lên men...) chứa nitrat và nitrit, có thể hình thành các hợp chất gây ung thư. Những thực phẩm này được xếp vào nhóm chất gây ung thư loại một. Người lớn nên hạn chế ăn thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng, chỉ nên một lần mỗi tuần hoặc ít hơn để giảm nguy cơ ung thư trực tràng.

Xúc xích được chế biến qua nhiều công đoạn, chứa nhiều muối. Ảnh: Anh Chi

Thịt đỏ chứa sắt heme và một số hợp chất có thể thúc đẩy sự phát triển khối u. Chế biến ở nhiệt độ cao như nướng hoặc quay tạo ra các hợp chất gây ung thư như hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) và amin thơm dị vòng (HCA) có thể ảnh hưởng xấu đến gan và đường ruột. Chiên rán nhiều dầu mỡ cũng tạo ra các chất có khả năng gây ung thư, đặc biệt với ung thư dạ dày.

Đường và tinh bột tinh chế gián tiếp làm tăng nguy cơ ung thư bằng cách gây béo phì, viêm, kháng insulin và tăng nguy cơ tiểu đường type 2 - những yếu tố tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Đường hấp thu nhanh từ bánh kẹo, nước ngọt cung cấp năng lượng rỗng, ít dinh dưỡng, làm mất cân bằng dinh dưỡng và suy giảm miễn dịch. Nam giới trưởng thành nên tiêu thụ ít hơn 37.5 g đường mỗi ngày, khoảng 9 muỗng cà phê. Nữ giới trưởng thành ăn dưới 25 g mỗi ngày, khoảng 6 muỗng cà phê. Tổng lượng này bao gồm đường trong thức ăn, đồ uống và gia vị khi chế biến.

Món nên ăn

Ăn thường xuyên ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây và rau củ giúp giảm nguy cơ ung thư.

Rau củ quả giàu chất xơ, dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Rau màu xanh đậm, đỏ, cam và trái cây nhiều màu sắc được khuyến khích để phòng ung thư.

Các loại hạt giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào. Hạnh nhân chứa vitamin E, chất xơ và flavonoid chống gốc tự do, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư vú. Hạt óc chó giàu kẽm, magie và omega‑3 hỗ trợ chống viêm đường ruột và giảm nguy cơ ung thư vú, đại trực tràng. Các loại hạt khác như hạt điều, hạt lanh, hạt chia cũng dồi dào omega‑3, chất xơ, vitamin và polyphenol, góp phần bảo vệ sức khỏe.

Anh Chi (Theo Very Well Health)