Ăn uống thế nào để thanh lọc cơ thể

Khẩu phần ăn thừa năng lượng, nhiều chất béo bão hòa, muối, rượu bia khiến hệ tiêu hóa và gan làm việc quá tải, dễ gây đầy bụng, táo bón, rối loạn mỡ máu. Người trung niên, người mắc hội chứng chuyển hóa (tiểu đường, mỡ máu), người trẻ tuổi ít vận động đều có nguy cơ cao đối mặt với tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu (Non-Alcoholic fatty liver disease).

Nhịn ăn hoặc chỉ uống nước ép trong nhiều ngày có thể khiến cân nặng giảm nhanh, nhưng phần lớn là mất nước, khối cơ. Khi ăn uống bình thường trở lại, cân nặng dễ tăng nhanh, kèm theo mệt mỏi, tụt đường huyết. Chuyên viên Nguyễn Thị Thương, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết cơ thể có hệ thống thải độc tự nhiên thông qua gan, thận, hệ tiêu hóa. Để hỗ trợ cơ thể thanh lọc, mọi người cần lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Tăng cường rau xanh

Rau xanh giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất, giúp tăng nhu động ruột, cải thiện táo bón, làm chậm hấp thu đường, lipid, đồng thời hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xanh, bông cải... còn hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa. Trong mỗi bữa chính, ít nhất một nửa khẩu phần nên là rau xanh, ưu tiên phương pháp chế biến nên là luộc, hấp thay vì chiên xào để giảm lượng chất béo dư thừa.

Ăn các loại rau củ quả thường xuyên hỗ trợ thanh lọc cơ thể, nhuận tràng. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ăn trái cây nguyên quả, hạn chế ép nước

Trái cây cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa. Bạn nên ưu tiên các loại ít ngọt như bưởi, cam, táo, ổi, thanh long để bổ sung chất xơ và ổn định đường huyết. Ăn trái cây nguyên quả, nguyên múi thay vì ép nước để giữ lại chất xơ. Uống nhiều nước ép dễ khiến lượng đường hấp thu nhanh.

Lựa chọn tinh bột hấp thu chậm

Nhiều người có xu hướng bỏ hẳn tinh bột để "giảm tải" cho cơ thể. Tuy nhiên, chuyên viên Thương giải thích cắt tinh bột đột ngột dễ gây mệt mỏi, giảm tập trung. Thay vào đó, nên chuyển sang các loại tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, khoai lang, yến mạch, bánh mì nguyên cám. Những thực phẩm này giúp duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cân nặng.

Ưu tiên đạm nạc, dễ tiêu

Đạm có tác dụng duy trì khối cơ, tạo cảm giác no, tránh tình trạng mệt mỏi khi giảm khẩu phần. Ưu tiên thịt cá nạc, thịt gia cầm bỏ da trứng, đậu phụ, các loại đậu và sữa chua không đường. Hạn chế đồ chế biến sẵn, món chiên rán trong giai đoạn này để giảm gánh nặng cho gan và hệ tiêu hóa.

Sử dụng chất béo tốt

Không nên loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi khẩu phần ăn. Các loại chất béo tốt từ dầu ô liu, dầu hạt cải, quả bơ, các loại hạt giúp cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu và hỗ trợ chuyển hóa.

Nước lọc, nước luộc rau, trà thảo mộc

Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để hỗ trợ cơ thể đào thải các sản phẩm chuyển hóa. Uống đủ nước giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và giảm cảm giác mệt mỏi. Nước canh rau, nước luộc rau cũng bổ sung nước và khoáng chất phù hợp. Chuyên viên Thương khuyên nên thận trọng với trà thảo mộc hoặc trà "detox" vì nhiều sản phẩm chứa chất lợi tiểu hoặc nhuận tràng mạnh có thể gây rối loạn điện giải nếu dùng kéo dài.

Gợi ý bữa sáng với yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám, trứng luộc, rau xanh. Bữa trưa và bữa tối có thể ăn cơm gạo lứt vừa phải với thịt luộc/cá hấp/đậu phụ cùng rau luộc/salad và canh rau. Bữa phụ với trái cây ít ngọt/hạt dinh dưỡng và sữa chua không đường.

Ngoài ăn uống, mỗi người cần kết hợp vận động, ngủ đủ giấc. Vận động ít nhất 20-30 phút mỗi ngày cũng cải thiện tiêu hóa, đốt năng lượng dư thừa. Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp điều hòa hormone đói - no (ghrelin - leptin), hạn chế ăn vặt.

Thanh Ba