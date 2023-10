Ăn uống gì khi viêm thanh quản?

Viêm thanh quản xảy ra do nhiều nguyên nhân như viêm dây thanh âm do kích ứng, nhiễm trùng, nói quá to hoặc quá nhiều. Một số thực phẩm có thể giảm triệu chứng, dịu cổ họng, ngăn bệnh trở nặng.

Sinh tố ngoài tác dụng mang đến cảm giác ngon miệng, mát lạnh còn có thể làm dịu cổ họng. Dâu tây, xoài, bơ, táo, ổi… đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe tổng thể.