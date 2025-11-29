Ăn trái cây ngọt có tăng men gan không?

Tôi hay ăn xoài, mít, sầu riêng sau bữa tối, gần đây xét nghiệm men gan tăng. Ăn trái cây ngọt nhiều có khiến men gan cao bất thường không? (Minh Thu, TP HCM)

Trả lời:

Trái cây ngọt như xoài chín, mít, nhãn, sầu riêng... chứa lượng đường fructose khá cao. Khi cơ thể nạp quá nhiều fructose trong thời gian dài, gan phải tăng hoạt động để xử lý, chuyển hóa lượng đường này thành năng lượng hoặc mỡ dự trữ. Gan làm việc quá mức có thể khiến mỡ tích tụ dần trong tế bào gan, từ đó dẫn đến gan nhiễm mỡ, rối loạn men gan, nhất là người đã có nguy cơ như thừa cân, mỡ máu cao hoặc tiểu đường.

Một khẩu phần trái cây ngọt khoảng 200-300 g có thể cung cấp 150-250 kcal, tương đương 3-5 thìa đường. Nếu ăn 2-3 khẩu phần mỗi ngày, nhất là vào buổi tối hoặc sau bữa ăn vốn nhiều tinh bột, chất béo, gan dễ tích trữ mỡ thừa hơn bình thường. Lâu dần, điều này có thể dẫn đến tăng men gan, tăng đường huyết và tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

Bạn vẫn có thể ăn trái cây nhưng nên kiểm soát lượng và thời điểm. Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng một khẩu phần trái cây ngọt, ưu tiên ăn vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để cơ thể dễ chuyển hóa năng lượng. Bạn có thể ăn xen kẽ trái cây ít ngọt như táo, bưởi, thanh long, dưa lưới, ổi. Người đang có vấn đề về gan cũng nên tránh ăn trái cây ngay sau bữa tối hoặc kết hợp với sữa đặc, sữa chua có đường vì làm tăng thêm lượng đường nạp vào.

Nên hạn chế ăn trái cây nhiều đường để giảm áp lực cho gan. Ảnh được tạo bởi AI

Nếu bạn đang có men gan tăng, gan nhiễm mỡ, tiểu đường hoặc béo phì, hạn chế trái cây quá ngọt sẽ giảm áp lực cho gan. Bạn cũng có thể thay thế bằng salad trái cây trộn hạt chia, các loại hạt hoặc sữa chua không đường để làm chậm hấp thu đường và tốt hơn cho chuyển hóa.

Duy trì chế độ ăn cân bằng, nhiều rau xanh, hạn chế đồ ngọt và chất béo bão hòa đồng thời tập luyện thường xuyên hỗ trợ ổn định men gan. Bạn nên tái khám định kỳ tại chuyên khoa tiêu hóa và dinh dưỡng để theo dõi chức năng gan và được tư vấn chế độ ăn phù hợp. Bổ sung thêm tinh chất thiên nhiên như s.marianum và wasabia hỗ trợ kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer (đại thực bào thường trú ở gan), tăng khả năng giải độc, hạ men gan, có thể phục hồi chức năng do viêm gan và gan nhiễm mỡ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7