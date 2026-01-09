Ăn thịt dê có tăng cường sinh lý nam không?

Tôi thấy nhiều người nói ăn thịt dê giúp đàn ông cải thiện sinh lý. Điều này có đúng không bác sĩ? (Minh Hải, TP HCM)

Trả lời:

Theo y học cổ truyền, thịt dê có vị ngọt, tính nóng, tác dụng trợ dương, bổ huyết, phù hợp với người gầy yếu, suy nhược. 100 g thịt dê chứa 122 kcal, 20,7 g protein, 4,3 g lipid, 11 mg canxi, 2 mg sắt, 4 mg kẽm, cùng chất béo, sắt, vitamin nhóm B, khoáng chất... giúp bổ sung năng lượng, phục hồi thể lực. Khi sức khỏe tổng thể cải thiện, hoạt động tình dục có thể thuận lợi hơn.

Ở nam giới, testosterone có vai trò quyết định đến chất lượng đời sống sinh lý. Hiện, chưa có bằng chứng cho thấy các thành phần trong thịt dê hay món như cật dê, gan dê có khả năng làm tăng nồng độ testosterone hay cải thiện chức năng sinh lý nam.

Thịt dê cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Bùi Thủy

Bạn có thể ăn thịt dê với lượng hợp lý, khoảng 3 bữa mỗi tuần, mỗi lần 250 g. Tuy nhiên, thịt này chứa nhiều đạm, chất béo... dễ gây rối loạn mỡ máu, ảnh hưởng đến chức năng thận do phải bài tiết quá nhiều sản phẩm chuyển hóa từ chất đạm nếu ăn nhiều. Người bệnh gout, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch cần thận trọng khi dùng thực phẩm này.

Để tăng cường sức khỏe sinh lý, nam giới cần duy trình lối sống lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng phù hợp, ăn uống khoa học, giảm căng thẳng, hạn chế rượu bia và thuốc lá... Bổ sung tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp, tinh chất hàu đại dương có khả năng kích thích cơ thể sản sinh testosterone nội sinh cùng với nitric oxide tự nhiên, hỗ trợ cải thiện khả năng sinh lý và sức khỏe toàn thân nam giới. Khi gặp vấn đề sinh lý, nam giới nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị chuyên sâu phù hợp.

Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM