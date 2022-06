An tâm nghỉ hưu ở tuổi 36 với tài sản 25 tỷ đồng

Là mẹ đơn thân, ở tuổi 36, tài sản 25 tỷ cùng nguồn thu nhập thụ động 25 triệu một tháng, tôi tự tin nghỉ hưu bất cứ lúc nào.

Đọc bài viết "Đủ tiền dưỡng già sau 20 năm làm việc", tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều về cách tiết kiệm và đầu tư của mình:

Tôi năm nay 36 tuổi, là mẹ đơn thân, có một con trai nhỏ. Hiện tại, tài sản của tôi đang vào khoảng 25 tỷ đồng. Ngoài ra, tôi cũng có nguồn thu nhập thụ động hàng tháng từ việc cho thuê nhà và tiền lãi ngân hàng khoảng 25 triệu đồng. Vì chỉ có một mình, không thể dựa dẫm kinh tế được vào ai, nên tôi luôn chủ động và nhìn xa trong mọi việc, ngay cả kế hoạch hưu trí.

Tôi vẫn cho con trai học trường công top đầu (loại tốt nhất). Hàng tháng, gia đình tôi chi tiêu thoải mái và sống sung sướng, làm từ thiện... Vậy nhưng, tôi vẫn tiết kiệm được trên 70% thu nhập. Nhờ đó, tôi có thể nghỉ hưu bất cứ khi nào mình muốn.

Tôi cho rằng, bất cứ ai muốn có một tương lai hưu trí an nhàn, cần phải chuẩn bị những thứ sau:



1. Tiết kiệm và tuân thủ nguyên tắc "chi thấp hơn mức kiếm được". Trước kia, khi còn đi làm thuê, lương tháng được 8 triệu đồng, tôi cũng cố gắng tiết kiệm được 2-3 triệu đồng và luôn chi tiêu thấp hơn số tiền mình kiếm được. Đó là nền tảng ban đầu để tôi thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho tương lai sau này.

>> Tiết kiệm 'cực đoan'

2. Ngoài việc tiết kiệm, tích lũy, tôi còn đầu tư vào bản thân, bằng cách tập luyện cho thân và tâm khỏe mạnh, đồng thời luôn cố gắng học thêm các khóa học mới hàng năm để nâng cao trình độ, kỹ năng của mình. Từ đó, tôi kiếm được nhiều công việc hơn, thu nhập cũng tăng lên. Tiền tiết kiệm có được tôi sẽ dồn lại và đầu tư các hình thức phù hợp, an toàn như trái phiếu, gửi tiết kiệm ngân hàng hay bất động sản. Thêm vào đó, cứ mỗi khi đủ 80% số tiền cần thiết là tôi mua thêm bất động sản để dành.



3. Cho đi nhiều hơn cũng chính là một hình thức đầu tư phước báu quan trọng. Bạn gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy. Tôi luôn dành phần nhiều tiền kiếm được để làm từ thiện, nếu không có tiền, tôi sẽ cho đồ đạc, quần áo, sách vở... Tôi cho bất cứ thứ gì mà mình có, từ đó khiến cho tâm được an yên, vui vẻ, mọi điều may mắn cũng đến với tôi.

Hy vọng những điều chia sẻ trên đây của tôi sẽ là một gợi ý cho những người đang trăn trở trong việc lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Minh Châu

