Ăn sáng thế nào giúp hạ huyết áp

Bữa sáng với trái cây, rau củ không có natri, chứa kali giúp hạ huyết áp, hạn chế đường và muối trong thực phẩm để tốt cho tim mạch.

Bữa sáng bổ dưỡng có thể thúc đẩy sức khỏe tim và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Người bệnh nên ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein lành mạnh, đồng thời giảm natri, chất béo chuyển hóa và đường bổ sung.

Uống nước vào buổi sáng

Huyết áp dao động tự nhiên trong ngày, có xu hướng tăng vào khoảng thời gian thức dậy, có thể cao bất thường vào buổi sáng. Người cao huyết áp có thể khắc phục tình trạng bằng cách uống một cốc nước hoặc tách trà. Thói quen này giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, góp phần giảm huyết áp.

Polyphenol trong trà hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể, giảm viêm và tăng cường hoạt động của oxit nitric. Chất này có tác dụng làm giãn các mạch máu để thúc đẩy lưu thông máu và hạ huyết áp.

Trái cây, rau củ có nhiều dưỡng chất tốt cho huyết áp. Ảnh: Freepik

Lưu ý lượng natri ẩn

Xúc xích, bánh mì kẹp đông lạnh... có thể chứa nhiều natri mà chúng ta không nhận ra. Natri có trong muối ăn làm cơ thể tiết ra nhiều dịch tế bào, khiến tim đập nhanh hơn, làm tăng huyết áp. Nên tránh thực phẩm đóng gói sẵn, đọc khi thành phần trước khi dùng. Nếu ăn thực phẩm nhiều muối nên kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ để cân bằng.

Ăn nhiều rau củ, trái cây

Một thói quen không tốt là bỏ qua trái cây và rau củ trong buổi sáng. Bác sĩ phòng khám Cleveland (Mỹ) khuyến cáo người trưởng thành đang cố gắng hạ huyết áp nên ăn 5-9 phần trái cây và rau quả mỗi ngày. Chúng không có natri tự nhiên, chứa kali có thể giúp hạ huyết áp.

Flavonoid trong các loại quả mọng có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chất xơ trong quả mọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp. Rau bina, rau diếp và cần tây giàu kali, magiê là gợi ý cho bữa sáng lành mạnh.

Hạn chế đường bổ sung

Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, dẫn đến tăng huyết áp. Đường có thể gây viêm, tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Ăn sữa chua

Sữa chua giàu kali và các chất dinh dưỡng khác gồm canxi, magie, kẽm, phốt pho, riboflavin, vitamin A và B12 góp phần cân bằng huyết áp. Sữa chua nhiều vi khuẩn lành mạnh như lactobacillus và bifidobacterium thân thiện với đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

Thêm thực phẩm trong chế độ ăn DASH

Chế độ ăn Dietary approaches to stop hypertension (DASH) được thiết kế để giảm huyết áp cao và cholesterol. DASH khuyến khích ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gia cầm và các loại hạt; giảm lượng muối ăn.

DASH hạn chế các món nhiều natri và chất béo bão hòa, tuy nhiên khả năng hạ huyết áp có thể do thực phẩm giàu kali, canxi và magie. Đây là các khoáng chất quan trọng điều chỉnh huyết áp.

Lê Nguyễn (Theo Eat this, Not that)