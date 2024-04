Ăn sáng nhiều đồ ngọt, món mặn, không có rau và trái cây có thể khiến huyết áp tăng vọt, trắc nghiệm để biết ăn uống đúng cách giúp kiểm soát chỉ số.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)