Ăn rong biển có làm tăng axit uric không?

Tôi 50 tuổi, bị axit uric máu cao, thường ăn rong biển có làm tăng chỉ số này cao hơn không? (Minh Tuấn, TP HCM)

Trả lời:

Axit uric cao là tình trạng rối loạn chuyển hóa purin, khiến cơ thể tạo ra quá nhiều axit uric hoặc thận đào thải không hiệu quả. Khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao kéo dài, các tinh thể urat có thể lắng đọng tại khớp, gây đau, sưng viêm đồng thời làm tăng nguy cơ sỏi thận, tổn thương thận. Chế độ ăn nhiều purin, uống rượu bia, thừa cân, ít vận động là những yếu tố thường gặp khiến axit uric tăng cao, khó kiểm soát.

Rong biển giàu chất xơ, iốt, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, một số loại rong biển khô như rong nâu, tảo bẹ, wakame có chứa lượng purin ở mức trung bình đến tương đối cao so với nhiều loại rau xanh thông thường. Khi dùng với lượng lớn hoặc ăn thường xuyên, nhất là người bị axit uric cao, rong biển góp phần làm tăng axit uric máu.

Ngoài purin, rong biển còn chứa hàm lượng iốt cao. Nếu ăn quá nhiều, nhất là dạng khô hoặc chế biến mặn, người bệnh gout có nguy cơ rối loạn chức năng tuyến giáp và tăng giữ nước, ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình đào thải axit uric qua thận.

Bạn không cần kiêng rong biển, nhưng nên sử dụng với lượng vừa phải, mỗi tuần chỉ khoảng 1-2 lần, mỗi lần khoảng 20-30 g rong biển tươi hoặc một chén canh rong biển loãng. Nên ngâm, rửa kỹ trước khi chế biến để giảm purin và muối. Tránh các món rong biển sấy khô, tẩm gia vị mặn hoặc ăn kèm nhiều đạm động vật.

Người bị tăng axit uric nên ăn 40-60 g rong biển tươi mỗi tuần. Ảnh: Trọng Nghĩa

Trong giai đoạn gout cấp hoặc khi axit uric đang tăng cao, người bệnh nên hạn chế rong biển cùng thực phẩm giàu purin khác, ưu tiên rau xanh ít purin, trái cây giàu vitamin C, ngũ cốc nguyên hạt và uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ đào thải axit uric. Bổ sung eggshell membrane extract, collagen type II, collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate, chiết xuất củ nghệ hỗ trợ giảm đau, kháng viêm, tái tạo sụn - xương dưới sụn và góp phần phòng ngừa thoái hóa khớp do bệnh gout.

Bạn nên theo dõi axit uric máu, chức năng thận định kỳ và trao đổi với bác sĩ dinh dưỡng hoặc cơ xương khớp để xây dựng chế độ ăn phù hợp. Kết hợp kiểm soát ăn uống, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và tuân thủ điều trị giúp giảm tần suất tái phát cơn gout, phòng ngừa biến chứng lâu dài.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7