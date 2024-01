Ăn quả đào giảm nguy cơ ung thư

Quả đào giàu chất chống oxy hóa là vitamin A và C có thể chống lại các gốc tự do, giảm khả năng mắc ung thư vú, miệng, phổi.

Đào được trồng phổ biến ở nơi có khí hậu mát và ôn hòa. Trái cây này giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác nhưng ít calo mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g đào chứa khoảng 10 g carbohydrate, 24 mcg vitamin A, 4 mg vitamin C và 1,5 g chất xơ. Đào còn cung cấp các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, kali, đồng, mangan.

Hai loại vitamin phổ biến nhất trong đào là vitamin A và C, đều có đặc tính chống oxy hóa. Theo Trạm Thí nghiệm Nông nghiệp New Jersey Mỹ, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa từ đào và nhiều loại trái cây, rau củ khác có thể chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Gốc tự do là các phân tử oxy không ổn định trong cơ thể có thể gây tổn hại tế bào dẫn đến lão hóa và bệnh tật, trong đó có ung thư.

Trái đào tươi. Ảnh: Freepik

Đánh giá năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Iuliu Hatieganu, Romania, dựa trên 196 nghiên cứu, cho thấy vitamin A có nguồn gốc từ carotenoid thực vật trong đào giảm nguy cơ ung thư miệng, phổi và đầu cổ. Vitamin A có thể chống lại căng thẳng oxy hóa và tổn thương DNA, điều chỉnh sự phát triển của tế bào, có vai trò miễn dịch chống lại bệnh ung thư.

Theo các nhà nghiên cứu, vitamin C có trong đào là chất chống oxy hóa phòng ngừa ung thư vú, ruột già, phổi và dạ dày. Vitamin C từ trái cây này có thể giảm nguy cơ tử vong liên quan đến ung thư vú. Bổ sung vào chế độ ăn uống phức hợp vitamin E và C giúp tránh khô miệng do xạ trị ung thư đầu và cổ hoặc do mắc bệnh ung thư miệng, vòm họng tế bào vảy.

Nghiên cứu năm 2017 của Trường Đại học Trung Sơn, Trung Quốc, trên các dòng tế bào ung thư, cho thấy chất polyphenolic từ đào có thể ngăn chặn khối u vú phát triển và di căn phổi. Theo các nhà nghiên cứu, ăn trái cây có thể phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư vú, trong đó có đào, lựu, táo, trái cây họ cam quýt, nho, xoài...

Tác dụng chống ung thư vú nhờ sự hiện diện của một số thành phần hoạt tính sinh học trong trái cây ức chế tăng sinh khối u và gây ra quá trình apoptosis (chết tế bào theo chương trình trong cơ thể).

Theo Trạm Thí nghiệm Nông nghiệp New Jersey Mỹ, vitamin C trong đào còn tăng cường khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm. Polyphenol trong trái cây như đào có thể giảm viêm trong cơ thể, nhờ giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan như bệnh tim, ung thư, tiểu đường và mất trí nhớ.

Mai Cat (Theo Everyday Health, Very Well Health)