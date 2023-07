Ăn quả bơ giúp giảm hay tăng cân?

Tôi muốn giảm cân và rất thích ăn quả bơ, nhiều người nói trái cây này giàu chất béo nên sẽ tăng cân. Điều này có đúng không? (Phương Vy, TP HCM)

Trả lời:

Bơ là một loại quả cận nhiệt đới có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ. Nó thường được dùng làm nguyên liệu cho các món sinh tố, giải khát, salad, sushi hoặc dùng ăn kèm với bánh mì.

Theo bảng thành phần thức ăn Việt Nam, giá trị dinh dưỡng trong 100 g quả bơ bao gồm 101 kcal, 1,9 g protein, 9,4 g lipid, 2,3 g glucid. Một số thành phần vitamin và khoáng chất có trong loại quả này như canxi, sắt, vitamin C, vitamin nhóm B. Như vậy, bơ cung cấp chủ yếu là chất béo, trong đó, tổng số axit béo no là 1,9 g, axit béo không no một nối đôi là 5,5 g và axit béo không no nhiều nối đôi 1,68 g. Bơ không chứa cholesterol.

Chất béo trong quả bơ rất tốt cho cơ thể, có nhiều trong chế độ ăn giảm cân, tốt cho chuyển hóa mỡ. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chế độ ăn giảm cân không đơn thuần chỉ cung cấp chất béo tốt. Nguyên tắc chung là cần đảm bảo giảm năng lượng ăn vào hàng ngày để tạo ra sự thiếu hụt giữa năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao. Bạn cần tránh ăn thực phẩm nhiều chất béo no như mỡ động vật, phủ tạng động vật, hạn chế xào rán. Bữa ăn cần đảm bảo đủ lượng protein từ các loại thịt nạc, thịt cá, sữa gầy, phô mai.

Bơ chứa nhiều chất béo tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Các loại carbohydrate nên đến từ ngũ cốc, quả có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nhiều xơ hòa tan như gạo lứt, bánh mì nguyên cám, các loại khoai củ, quả ít ngọt.... Bạn cũng cần ăn thêm nhiều loại rau xanh hàng ngày, đảm bảo cung cấp đủ chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bạn nên hạn chế tối đa các loại đường nhanh như bánh kẹo, đường mật, bánh ngọt, nước ngọt...

Bạn có thể kết hợp quả bơ với các món như salad, sushi hoặc trộn với ngũ cốc. Bạn dễ tăng cân nếu ăn nhiều bơ kết hợp đường ngọt, sữa đặc nhiều, dẫn đến dư thừa năng lượng. Để giảm cân hiệu quả và an toàn, bạn cần có chế độ ăn khoa học, phù hợp với thể trạng riêng của bản thân. Bạn nên đi khám dinh dưỡng, xét nghiệm vi chất trong cơ thể, từ đó, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ ăn phù hợp.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome