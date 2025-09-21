Ăn ổi có thể kiểm soát mỡ máu?

Tôi thường xuyên ăn ổi, loại quả này có giúp kiểm soát mỡ máu không và nên ăn như thế nào? (Thanh Hoa, Đồng Nai)

Trả lời:

Ổi giàu vitamin C, beta carotene, nhiều khoáng chất như kali, magie, sắt, canxi cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Ổi chứa hàm lượng cao lycopen - chất có khả năng chống oxy hóa cao gấp 2 lần beta caroten và gấp 100 lần vitamin E, có thể ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do, giảm cholesterol xấu.

Một quả ổi chứa đến 229 mg kali, có tác dụng duy trì cho hoạt động của cơ tim, ổn định huyết áp, phòng chống nhiều bệnh tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Ổi có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp, chỉ từ 12 đến 24 và lượng đường tự nhiên cũng ít hơn nhiều loại trái cây khác. Nhờ đó, đây là nguồn năng lượng cho người tiểu đường đồng thời giữ huyết áp ổn định, tốt cho tim mạch. Theo khuyến nghị, bạn nên ăn 1-2 quả ổi mỗi ngày để ổn định đường huyết, giảm nguy cơ tim mạch và góp phần kiểm soát mỡ máu.

Ăn 1-2 quả ổi mỗi ngày có tác dụng hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ảnh: Đình Diệu

Bạn nên ăn ổi sau bữa chính 1-2 giờ để hệ tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất, tránh ăn lúc đói vì có thể gây đau dạ dày, ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Nên ăn nguyên trái và cả vỏ đã được rửa sạch. Vỏ ổi chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa có lợi cho việc đào thải cholesterol. Hạn chế dùng nước ép ổi vì làm mất chất xơ, giảm khả năng kiểm soát cholesterol. Không nên ăn ổi kèm muối hoặc đường vì có thể ảnh hưởng bất lợi đến huyết áp, chuyển hóa mỡ. Người có bệnh lý tiêu hóa nên ăn lượng nhỏ, nhai kỹ để tránh khó tiêu.

Ngoài ăn ổi, bạn nên thay đổi thói quen ăn uống và tập luyện để cải thiện mỡ máu. Bổ sung hoạt chất thiên nhiên như policosanol (GDL-5) từ phấn mía Nam Mỹ có tác dụng giảm lượng LDL - cholesterol, tăng HDL - cholesterol, từ đó điều hòa lượng mỡ trong máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM