Ăn nấm có thể giảm nguy cơ mắc ung thư

Tiêu thụ 18 gram nấm mỗi ngày có thể giảm 45% nguy cơ mắc bệnh ung thư theo nghiên cứu của Mỹ.

Nấm là thực phẩm tương đối rẻ và được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã bắt đầu xác định khả năng chống lại bệnh tật của nấm. Ví dụ, nghiên cứu của Ấn Độ cho thấy một số hợp chất trong nấm có đặc tính chống ung thư, tiểu đường và chống viêm. Một nghiên cứu của Đài Loan (Trung Quốc) đã phát hiện ra chiết xuất từ một số loài nấm có thể làm chậm sự phát triển của khối u.

Đại học Y bang Penn (Mỹ) đã thực hiện 17 nghiên cứu về mối liên hệ giữa ăn nấm và nguy cơ mắc ung thư trong 24 năm (1996-2020). Kết quả công bố mới đây trên tạp chí Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ cho thấy, những người ăn nấm nhiều hơn giảm nguy cơ ung thư 34% so với những người ăn ít ấm. Người tiêu thụ 18 gram nấm mỗi ngày có nguy cơ ung thư thấp hơn 45% so với những người không ăn. Tiêu thụ nấm nhiều hơn còn giúp giảm 35% nguy cơ mắc ung thư vú.

Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa, góp phần phòng chống ung thư. Ảnh: Freepik

Một nghiên cứu khác công bố năm 2019 của Nhật Bản cho thấy, có mối liên hệ giữa tiêu thụ nấm và tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu của hơn 36.000 đàn ông Nhật Bản từ 40-79 tuổi và theo dõi họ trung bình 13,2 năm. Mỗi tình nguyện viên tham gia vào một trong năm nhóm dựa trên mức tiêu thụ nấm gồm: hầu như không bao giờ (6,9%), một hoặc hai lần mỗi tháng (36,8%), một hoặc hai lần mỗi tuần (36,0%), ba hoặc bốn lần mỗi tuần (15,7%) và ăn mỗi ngày (4,6%).

Trong thời gian theo dõi, có hơn 1.200 người mắc ung thư tuyến tiền liệt, chiếm 3,3% số người tham gia. Những người ăn nấm 1-2 lần mỗi tuần có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 8% so với người ăn nấm ít hơn một lần mỗi tuần. Những người ăn nấm ba lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư này tương đối thấp, hơn 17%.

Theo các nhà nghiên cứu, sự gia tăng tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở những người ăn ít nấm nhất với những người ăn nhiều nhất là 0,31%. Kết quả nghiên cứu vẫn có ý nghĩa ngay cả khi đã kiểm soát một loạt các yếu tố nguy cơ ung thư gồm tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, sử dụng rượu và thuốc lá, uống cà phê.

Theo tờ Medical News Today (Mỹ), chế độ ăn uống chiếm khoảng 4% nguyên nhân các trường hợp ung thư. Nấm có chứa chất chống oxy hóa ergothioneine và glutathione, ergothioneine góp phần bảo vệ chống lại ung thư. Sở dĩ chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa ung thư là vì chúng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do hình thành trong nhiều quá trình hoạt động của tế bào, ở nồng độ cao có thể gây hại cho tế bào. Khi các gốc tự do gây ra thiệt hại đối với tế bào DNA sẽ góp phần vào sự phát triển của ung thư.

Chế độ ăn kết hợp trái cây, rau, nấm, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gia cầm, ít thịt chế biến và thịt đỏ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và rau củ là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt.

Mai Cát

(Theo Medical News Today)