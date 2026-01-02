Ăn muối thế nào tránh hại tim mạch?

Ăn mặn dễ tăng huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch. Gia đình tôi quen ăn mặn, nên ăn muối như thế nào để không hại tim? (Mai Anh, TP HCM)

Trả lời:

Muối giúp tăng vị mặn cho thực phẩm, cân bằng hương vị tổng thể của món ăn. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, gây đột quỵ, ung thư dạ dày. Khi hấp thu quá nhiều muối, cơ thể phải giữ nước nhiều hơn để ổn định nồng độ muối trong dịch cơ thể. Hậu quả là tăng thể tích máu khiến tim phải hoạt động mạnh để bơm máu đi nuôi cơ thể.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2021), người Việt tiêu thụ trung bình 9,4 g muối/ngày - gần gấp đôi mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là dưới 5 g/ngày (khoảng một thìa cà phê). Phần lớn lượng muối đến từ việc nêm nếm nấu ăn mà còn từ nước mắm, nước tương, muối chấm, thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn, đồ ăn nhanh...

Ăn quá nhiều muối ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe tổng thể. Ảnh được tạo bởi AI

Để cắt giảm lượng muối, bạn nên điều chỉnh từ từ thay vì giảm đột ngột như nêm món ăn nhạt dần để vị giác thích nghi dần trong khoảng 2-3 tuần. Ưu tiên thực phẩm tươi sống với cách chế biến hấp, luộc, hạn chế chiên xào nhiều gia vị, đồng thời tăng cường sử dụng gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, tiêu, quế... để tăng hương vị cho món ăn mà không cần thêm muối. Đọc kỹ thành phần dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm chế biến sẵn giúp kiểm soát lượng muối nạp vào.

Người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, người lớn tuổi, ít vận động hoặc thừa cân, béo phì cần kiểm soát nghiêm ngặt lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Mỗi người không nên kiêng muối hoàn toàn, vì cơ thể vẫn cần natri để kiểm soát huyết áp, hỗ trợ chức năng dây thần kinh, cơ bắp, cân bằng điện giải. Điều quan trọng là cân đối lượng muối trong các thực phẩm ăn mỗi ngày, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi huyết áp thường xuyên. Bổ sung tinh chất GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát huyết áp và các bệnh tim mạch.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM