Ăn mặn gây rối loạn tiền đình nặng hơn?

Tôi bị rối loạn tiền đình ngoại biên, được khuyên kiêng muối vì có thể làm bệnh nặng hơn, đúng không? (Lâm Phạm, 55 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Rối loạn tiền đình là những rối loạn liên quan đến thăng bằng, xuất phát từ dây thần kinh số 8 và các đường kết nối của nó khiến thông tin không được xử lý chính xác. Triệu chứng gồm chóng mặt, mất thăng bằng, choáng váng, buồn nôn, ù tai... Bệnh được chia làm rối loạn tiền đình trung ương và rối loạn tiền đình ngoại biên. Trong đó, rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp hơn.

Ăn mặn không phải là nguyên nhân trực tiếp gây rối loạn tiền đình nhưng có thể làm bệnh diễn tiến nặng hơn trong một số trường hợp. Ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, tăng thể tích nội dịch trong tai trong. Thay đổi áp lực nội dịch này kích hoạt hoặc làm tái phát chóng mặt, ù tai, giảm thính lực, mất thăng bằng.

Chế độ ăn nhiều muối cũng làm mất cân bằng nước và điện giải, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiền đình, kích thích triệu chứng chóng mặt, choáng váng có sẵn ở người bệnh kéo dài hơn hoặc khó kiểm soát hơn. Ăn mặn còn là yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng kéo dài, hệ thống mạch máu nuôi tai trong, não bị ảnh hưởng, giảm hiệu quả tưới máu cũng như cung cấp oxy cho cơ quan tiền đình, thúc đẩy triệu chứng tái phát nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Phát đang đo chức năng tiền đình cho người bệnh bằng công nghệ ảnh động nhãn đồ ứng dụng AI.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày (một muỗng cà phê). Người rối loạn tiền đình ngoại biên nên ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối chua, nước chấm mặn, uống đủ nước. Người bệnh nên kiểm soát tốt huyết áp và các bệnh lý nền, tuân thủ điều trị, tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Bạn không nên kiêng hoàn toàn muối, thay vào đó cần kết hợp điều trị y khoa và điều chỉnh chế độ ăn giảm muối để kiểm soát triệu chứng, hạn chế các cơn chóng mặt tái phát.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7