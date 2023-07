Ăn ít béo có thể sống lâu hơn ăn ít carb

Người trung niên ăn ít béo và đầy đủ các loại thực phẩm có thể kéo dài tuổi thọ, còn chế độ ăn ít carb không giúp cải thiện về tuổi thọ.

Kết luận được rút ra khi các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu chế độ ăn uống của hơn 370.000 người trung niên trở lên, công bố trên tạp chí Y học Nội khoa tháng 5. Trong đó, các tác giả xem xét tác động của chế độ ăn đối với tuổi thọ, loại trừ những người mắc bệnh ung thư, bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, bệnh thận giai đoạn cuối, tình trạng sức khỏe kém... Sau đó, họ phân loại các lựa chọn thực phẩm của người tham gia thành hai nhóm gồm chế độ ăn ít carb lành mạnh hoặc ít chất béo lành mạnh, theo dõi trung bình 23,5 năm.

Chế độ ăn kiêng low-carb (ít tinh bột) lành mạnh được định nghĩa là ăn nhiều chất béo không bão hòa và hạn chế carb "xấu", ví dụ ngũ cốc tinh chế, đường bổ sung, rau củ giàu tinh bột. Chế độ ăn ít chất béo gồm protein thực vật, carb từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, các loại đậu, rau không chứa tinh bột.

Sau thời gian theo dõi, hơn 165.000 người đã tử vong. Trong đó, những người có mô hình ăn uống tương đương chế độ ăn ít béo có tỷ lệ tử vong chung thấp hơn 18%, so với những người ăn uống ít lành mạnh. Những người ăn chế độ low-carb lành mạnh có tỷ lệ tử vong thấp hơn rất ít so với những người ăn không lành mạnh.

Chế độ ăn ít tinh bột không giúp kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Freepik

Kết quả nghiên cứu còn hạn chế về bối cảnh tổng thể người tham gia, mức độ hoạt động thể chất, chỉ số BMI của những người tham gia. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan trọng giúp mọi người lựa chọn chế độ ăn, chọn thực phẩm thay thế chất béo hoặc carb.

Mặc dù các chiến lược ăn kiêng nhấn mạnh lượng carb thấp hoặc ít béo có thể hiệu quả sức khỏe cụ thể trong thời gian ngắn, mọi người vẫn cần xem xét kỹ thực phẩm cụ thể, thay thế lượng calo từ carb hoặc chất béo bằng các chất dinh dưỡng đa lượng khác. Mọi người nên giữ lượng calo cân bằng và ở mức phù hợp, cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả lâu dài của chế độ ăn đối với sức khỏe.

Matthew Tomey, bác sĩ tim mạch và trợ lý giáo sư tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai, New York, Mỹ, khuyến cáo cần tránh tăng quá nhiều lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn. Lý do là chất béo bão hòa có thể gây tăng nguy cơ tử vong chung, hoặc tử vong do ung thư, bệnh tim mạch. Người lớn muốn ăn ít béo, cần tránh tăng quá nhiều carb từ đường tinh chế.

Bên cạnh cắt bỏ một chất dinh dưỡng nhất định, mọi người cần cân nhắc về cách xây dựng kế hoạch bữa ăn trong ngày sao cho đủ no, cung cấp nhu cầu năng lượng, đảm bảo lượng protein nạc và cân bằng calo, quản lý cân nặng. Các yếu tố khác cũng đóng vai trò lớn đối với sức khỏe tổng thể, ví dụ như thói quen ngủ, cân nặng, lượng đường trong máu, huyết áp và cholesterol.

Chi Lê (Theo Today)