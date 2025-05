Ăn gì tăng đề kháng, hỗ trợ phòng Covid-19?

Ăn tỏi, nghệ, rau lá xanh, trái cây giàu vitamin C và chất chống oxy hóa mỗi ngày giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phòng Covid-19.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hệ miễn dịch có tác dụng chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm... Để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, mỗi người cần xây dựng lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, vận động thể chất đều đặn và đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong đó, ưu tiên bổ sung thực phẩm giàu các vitamin, chất chống oxy hóa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

Tỏi được ví như "kháng sinh tự nhiên" nhờ hoạt chất allicin có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Khi nghiền nát hoặc nhai sống tỏi, allicin được giải phóng, giúp tiêu diệt virus, vi khuẩn và nấm. Tỏi còn thúc đẩy hoạt động của các tế bào bạch cầu, đặc biệt là tế bào tiêu diệt tự nhiên NK (Natural Killer), hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch.

Nghệ có giá trị dược tính cao nhờ chứa curcumin. Hợp chất này hoạt động như chất chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ức chế các phản ứng viêm trong cơ thể và góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Curcumin còn có khả năng kích thích cơ thể sản sinh các tế bào miễn dịch, góp phần nâng cao đề kháng tự nhiên.

Tỏi, gừng, nghệ chứa các hoạt chất chống viêm, chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên cho cơ thể. Ảnh: Phượng Thy

Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, rau muống, bông cải xanh... chứa nhiều vitamin A, C, E, folate, sắt, kẽm - những chất thiết yếu trong quá trình sản xuất, duy trì hoạt động của tế bào miễn dịch, chống lại nhiễm trùng. Chất xơ và các chất chống oxy hóa trong rau còn có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó duy trì hàng rào miễn dịch vững chắc.

Trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, kiwi, ổi, sơ ri, dâu tây... cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C giúp tăng sản xuất tế bào miễn dịch như lympho T và B, hỗ trợ làm lành tổn thương mô, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi mắc bệnh. Bổ sung trái cây tươi mỗi ngày là cách đơn giản nhưng hiệu quả để tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Sữa chua chứa lợi khuẩn probiotic như lactobacillus, bifidobacterium cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập, kích thích sản xuất kháng thể, nâng cao sức đề kháng tự nhiên. Khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm ở đường ruột.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 do biến thể mới gia tăng, bác sĩ Yến Thủy khuyên mỗi người cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch, vận động, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý để bảo vệ cơ thể. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt, ho, đau ngực, khó thở..., người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Phượng Thy