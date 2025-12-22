Ăn gì sau tiêm kích trứng để dễ đậu thai?

Phụ nữ sau tiêm kích trứng nên uống nhiều nước, ăn rau xanh đậm, củ quả, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt để tăng tỷ lệ đậu thai.

Theo ThS. BS Đỗ Thị Thu Trang, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tiêm kích trứng là bước quan trọng trong quá trình hỗ trợ sinh sản, sử dụng thuốc nội tiết bằng đường tiêm để thúc đẩy buồng trứng phát triển nhiều nang trứng cùng lúc, giúp trứng trưởng thành và tăng khả năng thụ thai. Giai đoạn sau tiêm, chế độ dinh dưỡng giúp tối ưu hóa chất lượng trứng, tăng cường sức khỏe niêm mạc tử cung, cân bằng nội tiết tố, hỗ trợ giảm tác dụng phụ.

Bác sĩ Trang gợi ý một số loại thực phẩm mà phụ nữ nên bổ sung sau tiêm kích trứng.

Thực phẩm giàu protein lành mạnh

Protein là dưỡng chất thiết yếu với phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc đang kích trứng. Chúng giúp cơ thể phục hồi khi buồng trứng hoạt động mạnh, ổn định đường huyết, giảm căng trướng bụng, phù nhẹ và tối ưu môi trường phát triển nang noãn.

Theo bác sĩ Trang, phụ nữ kích trứng nên bổ sung khoảng 1,2-1,5 g protein/kg cân nặng/ngày, ưu tiên cá, thịt trắng, trứng, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ và các loại đậu. Nên chia đều vào các bữa, hạn chế tinh bột đơn và đồ ngọt để tránh đầy bụng, giữ nước.

Sau tiêm kích trứng, phụ nữ nên bổ sung đa dạng nguồn thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Minh Phương

Ngũ cốc và các loại hạt

Ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt giàu chất xơ, vitamin nhóm B, magie, kẽm, các chất chống oxy hóa giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ chuyển hóa trong giai đoạn cơ thể chịu tác động mạnh của hormone. Ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp kiểm soát glucose và giảm dao động insulin, có lợi cho cân bằng nội tiết và sức khỏe sinh sản. Nhiều loại hạt chứa lignan, các hợp chất chống oxy hóa có khả năng giảm stress oxy hóa - yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của nang noãn và chất lượng trứng.

Carbohydrate phức hợp trong nhóm thực phẩm này cung cấp năng lượng bền vững, không gây tăng đường huyết đột ngột hay đầy bụng, nhờ vậy giúp phụ nữ duy trì thể trạng ổn định trong suốt quá trình kích trứng. Phụ nữ nên lựa chọn yến mạch, gạo lứt, quinoa, hạt lanh, hạnh nhân, óc chó... dùng hằng ngày, thay thế tinh bột tinh chế. Có thể bổ sung vào bữa sáng, bữa phụ hoặc trộn cùng salad để đảm bảo đa dạng vi chất và tối ưu hỗ trợ cho buồng trứng.

Rau củ quả tươi

Rau xanh, củ và quả tươi cung cấp vitamin, khoáng chất (như folate, vitamin C, carotenoid), chất xơ, các hợp chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào trứng khỏi các gốc tự do, hỗ trợ chức năng buồng trứng, chất lượng noãn và phôi. Bác sĩ Trang cho hay phụ nữ ăn rau củ quả cao trước và trong giai đoạn điều trị hỗ trợ sinh sản có tỷ lệ có thai và sinh sống cao hơn so với nhóm ít ăn rau quả.

Chất xơ từ rau củ quả cũng giúp ổn định tiêu hóa, cân bằng chuyển hóa, tránh tăng đường huyết và biến động insulin, duy trì ổn định nội tiết trong thời gian kích trứng. Sau tiêm kích trứng, nên bổ sung ít nhất 400 g rau củ quả tươi mỗi ngày, đa dạng nhiều loại rau màu xanh, quả nhiều màu (đỏ, cam, tím, xanh...).

Chất béo tốt

Chất béo tốt như omega-3, omega-6 và chất béo không bão hòa đơn từ cá béo, quả bơ, dầu ôliu và các loại hạt được khuyến khích trong chế độ ăn của phụ nữ. Những chất béo này tham gia vào quá trình tổng hợp hormone sinh dục, điều hòa viêm và cải thiện môi trường chuyển hóa.

Chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa, nhất là omega-3, có liên quan đến chất lượng noãn tốt hơn, khả năng đáp ứng buồng trứng thuận lợi, trong khi chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể làm suy giảm chức năng buồng trứng. Chất béo tốt còn giúp bảo vệ màng tế bào, hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong dầu và duy trì hoạt động của mô buồng trứng.

Phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc đang kích trứng nên ưu tiên bổ sung cá hồi, cá thu, quả bơ, dầu ôliu, các loại hạt, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa và chuyển hóa để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, cải thiện sức khỏe sinh sản.

Hằng Trần