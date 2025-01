Ăn gì phòng tránh chảy máu cam ngày Tết?

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, vitamin K, kali, sắt, canxi giúp ngăn chảy máu cam khi thời tiết trở lạnh, khô hanh trong những ngày Tết.

Chảy máu cam (chảy máu mũi) do rất nhiều nguyên nhân. Vào dịp Tết, thời tiết trở lạnh, niêm mạc mũi khô, dễ sung huyết, viêm nhiễm, mao mạch máu bị vỡ gây chảy máu cam. ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người lớn, trẻ nhỏ ăn uống đủ các nhóm chất có thể giảm nguy cơ chảy máu cam.

Thực phẩm giàu vitamin C: Vitamin C giúp tăng cường sức khỏe mạch máu, ít bị tổn thương kể cả khi có tác động mạnh. Người lớn nên bổ sung khoảng 75-90 mg vitamin C mỗi ngày từ thực phẩm tự nhiên như ớt chuông, ổi, cam, quýt, chanh, quất, bưởi, dâu tây, việt quất...

Thực phẩm giàu vitamin K: Vitamin K có vai trò ổn định quá trình đông máu. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin K gồm các loại rau xanh như súp lơ, cải bó xôi, húng quế, cải xoăn, măng tây, bắp cải... phòng tránh chảy máu.

Bác sĩ Nguyên tư vấn cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thực phẩm giàu kali: Kali là chất khoáng vi lượng điều chỉnh khí huyết lưu thông. Người thiếu kali máu, nhất là trẻ nhỏ có nguy cơ cao bị mất nước khiến các mô trong cơ thể cũng thiếu nước theo. Từ đó, mao mạch tại mũi khô rát gây chảy máu cam. Mọi người nên ăn trái cây (bơ, chuối chín), các loại rau xanh, cà chua, cà rốt, sữa chua, cá, nghêu.

Thực phẩm giàu sắt: Giảm nguy cơ chảy máu cam bằng cách bổ sung thực phẩm giàu chất sắt như các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt vịt), các loại hải sản (tôm, cua, nghêu, sò), các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt...

Thực phẩm giàu canxi: Tăng cường thực phẩm giàu canxi như sữa, sữa chua, hạt óc chó và các loại hạt, ngũ cốc cũng hỗ trợ quá trình đông máu.

Bác sĩ Nguyên cũng khuyến cáo mọi người tránh thực phẩm và gia vị cay nóng như tiêu, ớt, mù tạt, hành.... Hạn chế món ăn nhiều dầu mỡ, bia rượu và các chất kích thích. Nên uống đủ hai lít nước mỗi ngày vì thiếu nước có thể làm khô niêm mạc mũi và tăng nguy cơ chảy máu cam.

Uyên Trinh