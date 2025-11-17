Ăn gì nhanh khỏi ốm?

Các món dễ tiêu, giàu dinh dưỡng như cháo, súp và trái cây, rau xanh cung cấp vitamin C, hỗ trợ tăng cường đề kháng, hồi phục sức khỏe.

Khi cơ thể mắc bệnh, hệ miễn dịch phải hoạt động mạnh để chống lại tác nhân gây bệnh, dẫn đến mệt mỏi, chán ăn, mất nước. Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyến cáo người bệnh cần ưu tiên thực phẩm dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng, đủ protein, vitamin, khoáng chất để hỗ trợ quá trình hồi phục, duy trì sức cơ.

Cháo, súp

Cháo hoặc súp dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa vốn có thể hoạt động kém hiệu quả do bệnh lý. Món ăn cung cấp nước và điện giải, ngăn mất nước trong các trường hợp sốt, tiêu chảy hay nôn. Thêm thịt, cá, trứng, rau củ vào món ăn này cung cấp protein, vitamin, khoáng chất cần thiết, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Theo bác sĩ Phương, hơi nóng từ súp giúp loãng dịch tiết mũi, làm ấm cổ họng, giảm nghẹt mũi, bù lại lượng dịch cơ thể mất đi khi sốt hoặc đổ mồ hôi.

Người bị ốm nên áo cháo hoặc súp. Ảnh: Hằng Trần

Các loại trái cây giàu vitamin C

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, chanh, quýt... hỗ trợ hệ miễn dịch khi cơ thể mắc bệnh. Vitamin C tăng cường chức năng bạch cầu, từ đó nâng cao khả năng chống lại vi khuẩn virus. Trái cây họ cam, quýt có tính acid, người bị đau rát cổ họng nên pha loãng nước uống hoặc ăn trực tiếp từng tép trái cây để tránh kích ứng niêm mạc.

Các loại rau xanh

Cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, rau lá xanh khác giàu vitamin C, E, beta-carotene, chất chống oxy hóa. Chúng hỗ trợ phản ứng miễn dịch, chống viêm, giúp cơ thể đối phó tốt hơn với tình trạng nhiễm trùng, duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Để giữ tối đa hàm lượng vitamin, hoạt chất chống oxy hóa, nên chế biến rau bằng cách luộc, hấp hoặc xào nhanh, tránh nấu quá lâu. Ưu tiên ăn nhiều loại rau củ với màu sắc khác nhau để bổ sung đa dạng vi chất.

Mật ong

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu niêm mạc họng. Khi cơ thể đang chống lại vi khuẩn, virus, mật ong giúp giảm ho, giảm đau rát cổ họng, hỗ trợ quá trình hồi phục. Ngoài ra, mật ong còn cung cấp năng lượng nhanh dưới dạng đường tự nhiên, duy trì sức khỏe trong giai đoạn ốm yếu.

Người bệnh nên sử dụng ở dạng pha loãng với nước ấm hoặc thêm vào trà thảo mộc, giảm kích ứng cổ họng, dễ nuốt, hỗ trợ hấp thu các dưỡng chất khác. Tránh sử dụng mật ong quá nóng vì nhiệt độ cao có thể làm mất đi một số enzyme và hợp chất sinh học có lợi. Ngoài ra, không dùng mật ong cho trẻ dưới một tuổi do nguy cơ ngộ độc botulinum. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết cũng cần cân nhắc liều lượng, tránh lạm dụng để không gây tăng đường huyết đột ngột.

Bác sĩ Trà Phương lưu ý người đang ốm nên hạn chế hoặc tránh các thực phẩm khó tiêu, nhiều dầu mỡ, quá ngọt, quá mặn hoặc chứa nhiều gia vị mạnh, có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gây đầy bụng, khó chịu và giảm khả năng hấp thu dưỡng chất. Hạn chế đồ uống có cồn, cà phê hoặc nước ngọt có gas, vì có thể gây mất nước, kích thích dạ dày và làm giảm hiệu quả phục hồi của cơ thể. Tránh các thực phẩm này giúp cơ thể tập trung năng lượng cho hệ miễn dịch, hỗ trợ rút ngắn thời gian điều trị, nhanh hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng.

Hằng Trần