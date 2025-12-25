Ăn gì mùa đông dưỡng ẩm da?

Trái cây tươi, rau xanh, các loại hạt, thực phẩm giàu vitamin C, E, omega-3 để cung cấp dưỡng chất, tăng độ ẩm tự nhiên cho da.

Theo chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Trung Hiếu, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, vào mùa đông, độ ẩm giảm làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, gây khô ráp và bong tróc. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, C, E, omega-3, kẽm và chất chống oxy hóa giúp tái tạo lớp lipid bảo vệ, duy trì độ ẩm tự nhiên. Chế độ ăn đủ nước, rau xanh, trái cây và chất béo tốt còn giảm stress oxy hóa, hạn chế lão hóa sớm, giữ cấu trúc collagen - elastin.

Dưới đây là những loại thực phẩm nên ăn vào mùa đông để tránh khô da.

Rau xanh

Rau xanh giàu vitamin A, C, K, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào da khỏi gốc tự do, hỗ trợ tổng hợp collagen, tái tạo mô da, duy trì độ ẩm và chống viêm. Chúng còn tăng cường lưu thông máu, giúp da hồng hào.

Bác sĩ Hiếu khuyến cáo ưu tiên ăn rau theo mùa để đảm bảo dinh dưỡng, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật. Trong mùa đông, các loại như cải xanh, cải bó xôi, súp lơ xanh, cà rốt, bí đỏ, cà chua giàu beta-caroten, vitamin C và polyphenol giúp tăng sinh collagen. Những loại rau có hàm lượng nước cao còn hỗ trợ bù nước, cải thiện độ đàn hồi. Nên ăn rau tươi, đa dạng màu sắc, hạn chế nấu quá chín để giữ lại vitamin và chất chống oxy hóa.

Ăn trái cây tươi nguyên miếng tốt cho làn da. Ảnh: Lam Anh

Trái cây

Ăn đa dạng trái cây giàu vitamin C, A, E và chất chống oxy hóa mỗi ngày cung cấp đủ vi chất, cải thiện sức khỏe làn da. Cam, quýt, bưởi, kiwi, dâu tây giàu vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen, tăng đàn hồi và làm đều màu da. Đu đủ, xoài giàu beta-caroten, vitamin A giúp tái tạo tế bào biểu bì, giữ da mềm mượt. Lựu chứa polyphenol và chất béo tốt nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da, giảm viêm. Táo và lê giàu chất xơ và nước có thể duy trì độ ẩm, làm da căng bóng.

Nên ưu tiên ăn trái cây tươi nguyên miếng, hạn chế nước ép để giữ chất xơ và tránh tăng hấp thu đường nhanh, nên ăn vào giữa buổi sáng hoặc xế chiều để cơ thể hấp thu hiệu quả. Kết hợp đa dạng các nhóm trái cây giàu vitamin, polyphenol hỗ trợ tăng sinh collagen và cải thiện tuần hoàn máu. Mỗi người nên duy trì khoảng 2 khẩu phần mỗi ngày (mỗi khẩu phần khoảng 80 g) để nhận đủ vi chất mà không nạp quá nhiều đường.

Các loại hạt

Thời tiết lạnh, hanh khô khiến cơ thể dễ mất nước, da khô ráp và xỉn màu do hàng rào bảo vệ da suy yếu. Bổ sung các loại hạt giàu dưỡng chất là cách tự nhiên nuôi dưỡng da từ bên trong. Hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều, hạt macca, hạt chia và hạt lanh giàu acid béo không bão hòa (omega-3, omega-6), vitamin E và polyphenol, giúp tái tạo lớp lipid da, giảm mất nước qua biểu bì. Vitamin E còn là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào da, làm đều màu và chậm lão hóa. Bác sĩ Hiếu khuyến nghị ăn khoảng 20-30 g hạt mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất, giữ da sáng mịn.

