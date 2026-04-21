Ăn gì hỗ trợ phục hồi sau đột quỵ?

Bổ sung protein từ thịt gia cầm, cá cùng rau xanh và các loại hạt giúp cơ thể đủ năng lượng để sửa chữa, tái tạo mô tổn thương do đột quỵ.

Người bệnh sau đột quỵ thường khó ăn uống do yếu cơ, khó nuốt. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết dinh dưỡng cung cấp năng lượng, hỗ trợ quá trình hồi phục, cải thiện chức năng vận động, giảm nguy cơ tái phát. Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm người bệnh nên bổ sung.

Thực phẩm giàu chất xơ, dễ tiêu hóa

Người sau đột quỵ nên ưu tiên món mềm, dễ hấp thu để đảm bảo dinh dưỡng, giảm nguy cơ sặc, đầy hơi hoặc khó chịu ở dạ dày. Người bệnh nên ăn cháo loãng, súp rau củ, bột ngũ cốc, rau củ luộc, khoai tây nghiền...

Người bệnh bổ sung chất xơ từ yến mạch, rau xanh (cải bó xôi, cải xoăn, cải chíp...), trái cây tươi (bưởi, lê, chuối...), ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu (đậu nành, đậu đen, đậu lăng...). Chất xơ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hạn chế táo bón khi không thể vận động trong thời gian dài điều trị. Chất dinh dưỡng này còn hỗ trợ kiểm soát cholesterol, ổn định huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Thực phẩm giàu omega-3

Omega-3 là loại axit béo thiết yếu có khả năng giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe não bộ, tăng cường chức năng tim mạch. Theo bác sĩ Duy Tùng, trung bình người bệnh cần bổ sung khoảng 1,3-2,7g omega-3/ngày để kiểm soát mỡ máu, hạn chế hình thành huyết khối, từ đó giảm nguy cơ tái phát đột quỵ.

Người bệnh nên ưu tiên ăn cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi, cá trích... Bổ sung dầu ôliu, các loại hạt như óc chó, hạt chia, hạt lanh, hạt vừng, hạt điều trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Người sau đột quỵ nên chọn các món ăn có chất xơ, protein để hạn chế nguy cơ suy dinh dưỡng sau thời gian dài điều trị. Ảnh: Quốc An

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Rau lá xanh đậm, quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi...) cùng củ quả nhiều màu sắc chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào não, mạch máu khỏi tổn thương, hỗ trợ quá trình hồi phục sau đột quỵ. Nhóm thực phẩm này cũng làm giảm phản ứng viêm, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng cho người bệnh.

Thực phẩm giàu protein

Protein giúp tái tạo mô và duy trì khối cơ, đặc biệt cần thiết với người bệnh bị yếu liệt hoặc ít vận động sau đột quỵ. Bổ sung đầy đủ protein hỗ trợ ngăn ngừa teo cơ, cải thiện thể lực, hạn chế nguy cơ suy dinh dưỡng. Người bệnh nên ưu tiên thịt nạc gia cầm, cá, trứng, sữa ít béo, các loại đậu.

Theo bác sĩ Duy Tùng, người sau đột quỵ cần kiểm soát cholesterol, natri, tăng chất xơ và protein để hỗ trợ phục hồi. Thịt bò, thịt cừu, thịt bê, lòng đỏ trứng... chứa hàm lượng cholesterol cao, nếu tiêu thụ quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Nên hạn chế thịt đỏ, lòng đỏ trứng, đồ ngọt, chất béo bão hòa; giảm muối, tránh đồ uống chứa caffeine và ưu tiên gia vị tự nhiên.

Người bệnh sau đột quỵ nên tham vấn bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm vi chất bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao UPLC, giúp đánh giá chính xác tình trạng thừa hoặc thiếu dưỡng chất trong cơ thể. Từ đó, người bệnh được xây dựng kế hoạch ăn uống kết hợp phục hồi chức năng nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Quốc An