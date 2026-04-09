Ăn gì giúp giảm khô, mỏi mắt?

Việt quất: Nhiều loại trái cây chứa chất chống oxy hóa và vitamin có thể giúp giảm tổn thương mắt. Việt quất chứa anthocyanin - một chất chống oxy hóa có thể bảo vệ mắt và cải thiện thị lực.
Trái cây họ cam quýt: Cam, bưởi và chanh rất giàu vitamin C, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV, duy trì đôi mắt khỏe mạnh.
Chuối: Kali trong chuối rất tốt cho sức khỏe mắt, hỗ trợ giảm khô mắt. Loại trái cây này cũng là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, một dưỡng chất quan trọng cho mắt.
Cá béo: Cá hồi và cá mòi chứa axit béo omega-3, vừa có tác dụng giảm viêm vừa đẩy lùi tình trạng khô mắt. Chúng cũng là nguồn vitamin D tốt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng - một bệnh lý có thể dẫn đến mất thị lực.
Các loại hạt: Nhiều loại hạt chứa vitamin và chất chống oxy hóa thiết yếu. Hạt óc chó giàu omega-3, trong khi hạnh nhân và hạt hướng dương cung cấp vitamin E, góp phần ngăn ngừa tổn thương mắt theo thời gian.
Bảo Bảo (Theo Healthline)
Ảnh: Bảo Bảo, AI