7 thói quen giúp người lớn tuổi giảm khô mắt

Người lớn tuổi nên chớp mắt thường xuyên, uống đủ nước, chườm ấm mắt, tránh gió điều hòa có thể giảm khô mắt và bảo vệ thị lực.

Khô mắt xảy ra khi thiếu chất bôi trơn và độ ẩm để bảo vệ bề mặt nhãn cầu, nuôi dưỡng giác mạc, gây cảm giác khó chịu. Đây là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người lớn tuổi, người thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh, sử dụng thiết bị điện tử nhiều hoặc sau phẫu thuật tật khúc xạ, đục thủy tinh thể...

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người lớn tuổi duy trì những thói quen đơn giản dưới đây để hạn chế khô mắt, hỗ trợ bảo vệ thị lực.

Chớp mắt thường xuyên

Chớp mắt không chỉ là phản xạ tự nhiên mà còn kích thích tiết ra nước mắt để làm ẩm, phân bố nước mắt đều trên bề mặt giác mạc, hỗ trợ bôi trơn mắt cũng như cải thiện độ trong suốt của mắt. Tập thói quen chớp mắt thường xuyên là cách đơn giản và nhanh nhất để giảm triệu chứng khô mắt.

Trung bình một người có thể chớp mắt 20 lần mỗi phút nhưng khi tập trung vào một việc gì đó, nhất là sử dụng các thiết bị công nghệ thì số lần chớp mắt giảm đáng kể.

Hạn chế xem tivi, điện thoại trong thời gian dài

Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, iPad, tivi... có năng lượng cao và có thể xuyên sâu vào võng mạc. Việc tiếp xúc kéo dài có thể gây tổn thương tế bào thị giác, đặc biệt là tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, đồng thời làm rối loạn điều tiết, khiến mắt dễ khô và mỏi, góp phần gây hội chứng thị giác màn hình, một số vấn đề về mắt khác.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo nên áp dụng quy tắc 20-20-20, tức sau mỗi 20 phút sử dụng thiết bị điện tử, nhìn vào vật ở khoảng cách khoảng 20 feet (khoảng 6 m) trong ít nhất 20 giây để mắt được thư giãn.

Võng mạc khỏe mạnh (trái) và võng mạc tổn thương (phải) do nhiều yếu tố như lão hóa và các chất chuyển hóa gây hại. Ảnh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý của cơ thể, trong đó có điều tiết hoạt động của tuyến lệ, góp phần giữ cho bề mặt mắt luôn ẩm và hạn chế cảm giác khô rát mắt ở người lớn tuổi. Khi cơ thể thiếu nước, lượng nước mắt có thể giảm khiến bề mặt mắt dễ bị khô.

Chườm ấm, massage mắt

Chườm ấm vùng mắt khoảng 5-10 phút mỗi ngày kết hợp massage mắt nhẹ nhàng bằng các đầu ngón tay có thể thư giãn các cơ và kích thích lưu thông tuyến lệ, tăng sản xuất nước mắt và giảm khô mắt.

Tránh gió và điều hòa thổi trực tiếp

Nên điều chỉnh hướng quạt, điều hòa lệch khỏi mặt khi sử dụng. Khi luồng gió từ quạt hoặc điều hòa thổi thẳng vào mắt có thể làm lớp phim nước mắt bay hơi nhanh khiến mắt dễ khô, cay hoặc chảy nước mắt sống.

Mắt khô, cộm và nhìn mờ là tình trạng thường gặp ở người lớn tuổi. Ảnh được tạo bởi AI

Bổ sung thực phẩm tốt cho mắt

Xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng với đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho đôi mắt bao gồm vitamin A, E, C, kẽm, omega 3, lutein, zeaxanthin, thioredoxin... từ thịt, trứng, cá, rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc... Tinh chất thiên nhiên broccophane chiết xuất từ bông cải xanh (broccoli), có thể hỗ trợ thúc đẩy cơ thể tăng tổng hợp thioredoxin có vai trò bảo vệ, nuôi dưỡng võng mạc, thủy tinh thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện thị lực, giảm tình trạng khô, mờ và mỏi mắt.

Sử dụng nước mắt nhân tạo khi cần thiết

Ở người lớn tuổi, tuyến lệ suy giảm chức năng khiến tình trạng khô mắt xảy ra thường xuyên hơn. Sử dụng nước mắt nhân tạo có thể bổ sung độ ẩm, hỗ trợ ổn định lớp phim nước mắt, giảm cảm giác khô, cộm mắt.

Theo bác sĩ Tiến, quá trình lão hóa khiến các cấu trúc của mắt dần suy giảm chức năng. Vì vậy, người trung niên và lớn tuổi ngoài duy trì thói quen trên cần khám mắt định kỳ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đình Diệu