Ăn gì giúp đàn ông dễ có con?

Tôi 40 tuổi, chưa có con, nên ăn gì tốt cho tinh trùng, cải thiện khả năng sinh sản? (Hùng Thuận, TP HCM)

Trả lời:

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng đến khả năng sinh lý, chức năng sinh sản của nam giới. Để hỗ trợ tinh trùng khỏe mạnh, bạn nên ăn uống khoa học, cân đối 4 nhóm dưỡng chất gồm bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Bạn ưu tiên bổ sung thêm các nguồn thực phẩm giàu kẽm, omega-3, vitamin và chất chống oxy hóa nhằm cải thiện tuần hoàn máu, gia tăng số lượng, chất lượng tinh binh.

Thực phẩm giàu kẽm như động vật có vỏ (hàu, sò, tôm), thịt đỏ (bò, heo, cừu, dê), các loại hạt (hạnh nhân, điều, mè), sữa và chế phẩm từ sữa. Kẽm hỗ trợ cơ thể nam giới sản sinh hormone testosterone. Chất dinh dưỡng này còn giúp tăng đề kháng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, có lợi cho sức khỏe tổng thể. Nam giới thiếu kẽm làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, giảm nồng độ testosterone trong cơ thể.

Thực phẩm giàu omega-3 như cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ), các loại hạt (óc chó, hạt lanh, hạt chia), trái bơ, dầu cá và dầu thực vật. Omega-3 tăng cường khả năng sinh sản và sức khỏe của nam giới. Axit béo omega-3 còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, thần kinh, giúp quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi.

Thực phẩm cung cấp vitamin B12 như sữa và chế phẩm từ sữa, trứng, cá, gan động vật, thịt đỏ, thịt trắng. Vitamin B12 giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, giảm tổn thương DNA trong tế bào tinh trùng, ngăn ngừa xuất tinh sớm.

Thực phẩm cung cấp vitamin C như ổi, cam, bưởi, cà chua, dưa leo, bông cải xanh, ớt chuông đỏ. Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tổng thể. Vitamin C còn tăng khả năng sinh sản ở nam giới, giảm tỷ lệ vô sinh do liên quan đến căng thẳng oxy hóa ở nam giới.

Thực phẩm cung cấp vitamin D như dầu cá, lòng đỏ trứng, cá béo, nấm, sữa đậu nành, ngũ cốc. Vitamin D liên quan đến những thay đổi về tinh trùng và nồng độ testosterone, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Ngoài dinh dưỡng, nam giới tổng hợp vitamin D bằng cách tắm nắng mỗi ngày khoảng 10-15 phút.

Thực phẩm cung cấp vitamin E như các loại hạt (hạnh nhân, hướng dương, điều, óc chó), trái cây (bơ, xoài, việt quất, đu đủ), rau lá xanh đậm (cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh), dầu cá hoặc dầu thực vật. Vitamin E chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do. Trong cơ thể nam giới, quá trình phát triển của tinh trùng diễn ra liên tục, dễ bị tổn thương trước các gốc tự do. Do đó, vitamin E góp phần cải thiện số lượng và khả năng vận động của tinh trùng.

Để cải thiện khả năng sinh lý, bạn nên hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc lá, thường xuyên vận động, tập thể dục vừa sức. Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng, lo âu. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp, hàu đại dương giúp cơ thể tự sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide. Từ đó chúng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện sinh lý.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội