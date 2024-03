Ăn gì giúp bạn nghe tốt hơn?

Ăn chuối, ớt chuông, cá, các loại rau lá xanh, cà rốt, trái cây có múi thường xuyên có thể hạn chế nguy cơ giảm thính lực.

Các tế bào lông nhạy cảm ở tai trong chuyển đổi sóng âm thanh thành xung điện mà não hiểu là âm thanh. Tuần hoàn máu kém hoặc không đủ oxy làm tổn thương các tế bào nhạy cảm này làm giảm thính giác. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống lành mạnh có thể giảm nguy cơ mắc tình trạng trên.

Ớt chuông

Một số nghiên cứu cho thấy người bị mất thính lực do tuổi tác đều có nồng độ axit folic thấp. Do đó, mỗi người nên đảm bảo nạp đủ axit folic trong chế độ ăn uống hàng ngày, trong số đó, ớt chuông là thực phẩm giàu dưỡng chất này. Trung bình 100 g ớt chuông đỏ chứa 70,2 microgram và 20,7 microgram với ớt chuông xanh.

Chuối

Khi tuổi tác tăng cao, lượng chất lỏng trong cơ thể và mô cơ thể giảm xuống, góp phần gây mất thính lực. Chuối giàu kali, giúp duy trì khả năng nghe khi chúng ta già đi bằng cách điều chỉnh lượng chất lỏng trong cơ thể.

Cà rốt

100 g cà rốt chứa 16,706 IU vitamin A. Chất dinh dưỡng này hỗ trợ ngăn chặn sản xuất các gốc tự do gây tổn thương cho các tế bào lông mỏng manh ở phần bên trong của tai.

Trái cam giàu vitamin C, ngăn nguy cơ mất thính lực do tuổi tác. Ảnh: Thanh Hy

Trái cây có múi

Cam bưởi, chanh và các loại trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây ra nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác, bao gồm mất thính lực và nhiễm trùng tai. Ngoài ra, loại hoa quả này còn chứa folate (còn gọi là vitamin B9) giúp tạo ra hồng cầu, hạn chế nguy cơ mất thính lực do tuổi tác.

Cá

Nghiên cứu năm 2023 hơn 100.000 người trong độ tuổi 40-70 của Trường Đại học Guelph, Canada, trong ba năm cho thấy người hấp thụ nhiều axit béo omega-3 DHA ít gặp vấn đề về thính giác hơn so với người tiêu thụ nhiều axit béo omega-3 DHA. Cá béo chứa nhiều axit béo omega-3 nên mỗi người cần thêm các loại như cá hồi, cá mòi vào thực đơn mỗi ngày.

Hải sản

Kẽm có tác dụng tăng cường sức khỏe thính giác nhờ khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, từ đó chống ù tai. Hàu, tôm hùm, cua giàu kẽm. Bổ sung kẽm từ nguồn thực vật như bột yến mạch, sữa chua, đậu lăng, đậu phộng, hạt điều, nấm, cải xoăn, các loại rau lá xanh, tỏi và hạt bí ngô cũng tốt cho sức khỏe.

Trứng

Nghiên cứu năm 2022 của Trung tâm Y tế Baltimore, Mỹ, cho thấy có mối liên hệ giữa người bị thiếu hụt vitamin D và mất thính lực thần kinh. Các tác giả kết luận rằng vitamin D có thể đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thính giác. Ăn trứng cung cấp vitamin D cho cơ thể có thể giảm nguy cơ gặp các vấn đề về thính giác.

Huyền My (Theo AARP)