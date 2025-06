Ăn gì giảm rụng tóc do nắng nóng?

Protein, omega-3 và vitamin A, E, B7 trong thực phẩm như lòng đỏ trứng, cá béo, đậu giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng khi nắng nóng.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vào mùa nắng nóng, tóc dễ khô xơ, gãy rụng do chịu tác động kép từ môi trường và cơ thể. Tia UV làm phá vỡ cấu trúc keratin - thành phần chính tạo nên sợi tóc, trong khi thời tiết oi bức kích thích tuyến mồ hôi, bã nhờn hoạt động mạnh, gây bít tắc nang tóc. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất để phục hồi và nuôi dưỡng, tóc yếu và rụng nhiều hơn. Chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể bảo vệ tóc chắc khỏe từ bên trong.

Protein có nhiều trong trứng, cá, đậu nành, ức gà, thịt nạc, sữa chua, hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc và phục hồi tóc hư tổn. Protein là thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc, chủ yếu dưới dạng keratin. Thiếu protein khiến quá trình tạo keratin gián đoạn, tóc khô xơ, dễ gãy, rụng nhiều. Người ăn kiêng thiếu đạm kéo dài có thể bị rụng tóc từng mảng.

Biotin (vitamin B7) đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo, protein - những yếu tố thiết yếu cho sự phát triển của tóc. Biotin giúp tăng cường cấu trúc keratin, hỗ trợ nang tóc khỏe mạnh, giảm tóc mỏng, gãy rụng. Thiếu biotin dẫn đến tóc xơ yếu, mọc chậm, thậm chí rụng từng mảng. Thực phẩm giàu biotin như lòng đỏ trứng, hạnh nhân, chuối, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, khoai lang có thể nuôi dưỡng tóc từ gốc.

Ăn nhiều trái cây tươi vào mùa nóng giúp tóc khỏe, giảm khô xơ, gãy rụng. Ảnh: Đình Diệu

Khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe mái tóc. Thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc, nhất ở phụ nữ, do cơ thể không tạo đủ hồng cầu để vận chuyển oxy đến nang tóc. Trong khi đó, kẽm tham gia vào quá trình tái tạo mô, điều hòa hoạt động tuyến bã nhờn và thúc đẩy tăng trưởng tế bào tóc. Thiếu kẽm cũng khiến tóc lâu mọc lại. Để bổ sung hai khoáng chất này, mỗi người nên tăng cường thực phẩm như thịt đỏ, gan, rau cải xoăn, đậu lăng, hàu, hạt bí, hạt điều, ngũ cốc tăng cường khoáng chất.

Omega-3 là axit béo thiết yếu giúp dưỡng ẩm da đầu, giảm khô ngứa, ngăn tóc khô xơ, chẻ ngọn. Omega-3 còn hỗ trợ lưu thông máu đến nang tóc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ bên trong. Các nguồn thực phẩm giàu omega-3 gồm cá hồi, cá thu, hạt chia, hạt lanh, hạt óc chó.

Các loại vitamin A, E là những chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ bảo vệ nang tóc khỏi tổn thương do gốc tự do, ô nhiễm môi trường. Vitamin A kích thích da đầu sản sinh bã nhờn tự nhiên, giữ cho tóc mềm mượt, không bị khô. Vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen, tăng cường cấu trúc tóc, thúc đẩy cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn. Vitamin E cải thiện tuần hoàn máu ở da đầu, hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của tóc. Nguồn thực phẩm giàu các vitamin này bao gồm rau lá xanh đậm, cà rốt, cam, bưởi, dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt cải.

Bác sĩ Tiến cho hay nắng nóng khiến da đầu đổ nhiều mồ hôi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển, nhất là khi gặp những cơn mưa trái mùa làm tóc ẩm ướt, dễ bết dính. Tình trạng này gây khó chịu, tăng nguy cơ nấm da đầu, tóc yếu, gãy rụng, khó phục hồi.

Nữ giới có thể bổ sung tinh chất như cynatine, horsetail (cỏ đuôi ngựa), pumpkin seed (hạt bí ngô). Còn tinh chất saw palmetto (cây cọ lùn), aged black garlic (tỏi đen), american ginseng (nhân sâm) tốt cho nam giới. Những dưỡng chất này hỗ bảo vệ và nuôi dưỡng tế bào mầm tóc có thể giúp tóc mọc chắc khỏe, bóng mượt, tránh tổn thương.

Đình Diệu