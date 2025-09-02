Ăn gì dịp lễ tránh tăng đường huyết?

Rau xanh, cá, thịt nạc, ngũ cốc và trái cây ít ngọt giúp giữ mức đường huyết ổn định, tốt cho người có chỉ số đường huyết cao.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết để duy trì đường huyết ổn định trong dịp lễ, người bệnh nên chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ, hạn chế tối đa món nhiều đường, mỡ động vật và rượu bia. Ăn uống điều độ, kết hợp vận động nhẹ nhàng giúp tránh tăng đường huyết sau các bữa tiệc.

Rau xanh và trái cây ít ngọt: Rau cải, mướp đắng, bông cải xanh, dưa leo, táo xanh, bưởi, cam, lê... chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp làm chậm hấp thu đường vào máu, kiểm soát đường huyết tốt hơn. Người bệnh nên ưu tiên rau xanh trong bữa ăn, dùng trái cây tươi thay vì nước ép đóng chai hoặc trái cây sấy khô.

Ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, yến mạch, bánh mì đen, hạt diêm mạch cung cấp nhiều chất xơ hòa tan, hỗ trợ ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Thay thế cơm trắng bằng gạo lứt trong bữa tiệc cũng là lựa chọn tốt.

Thịt nạc, cá và đậu: Các loại cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, cá trích giúp cải thiện chuyển hóa đường và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Thịt gia cầm bỏ da, đậu phụ, các loại đậu cũng là nguồn protein lành mạnh thay thế cho thịt mỡ.

Thịt nạc cung cấp nguồn protein tốt cho người bị tăng huyết. Ảnh: Trọng Nghĩa

Chất béo tốt: Quả bơ, dầu ôliu, hạt óc chó, hạnh nhân, hạt chia cung cấp chất béo không bão hòa, hỗ trợ tim mạch và duy trì đường huyết ổn định.

Nước lọc và trà thảo mộc: Uống đủ nước thúc đẩy cơ thể đào thải bớt đường qua thận. Mỗi người chọn thêm trà xanh, trà hoa cúc, tránh nước ngọt, bia rượu vì dễ làm đường huyết tăng vọt.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo người bệnh tăng đường huyết nên ăn vừa phải, không bỏ bữa, hạn chế món nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt, chè ngọt trong dịp lễ. Sau bữa tiệc, nên đi bộ 15-30 phút để hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch ở người bệnh tiểu đường. Mỗi người cần duy trì lối sống điều độ, ngủ đủ giấc, cân bằng giữa ăn uống, vui chơi, vận động giúp giữ đường huyết ổn định.

Trọng Nghĩa