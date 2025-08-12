Ăn gì để tóc bóng mượt?

Các loại hạt, cá béo, quả bơ, trứng, rau củ giàu vitamin A, E cung cấp dưỡng chất thiết yếu giúp tóc suôn mượt và bóng khỏe tự nhiên.

Tóc được hình thành từ lớp sừng giàu protein, lipid và nước. Khi thiếu chất, tóc dễ gãy rối, mất độ bóng. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết bổ sung một số loại thực phẩm có thể nuôi dưỡng tóc từ bên trong.

Trứng chứa hai thành phần quan trọng là protein và biotin giúp phục hồi cấu trúc sợi tóc. Tóc được cấu tạo chủ yếu từ keratin, nếu thiếu hụt loại protein dạng sợi này khiến tóc xơ rối, chẻ ngọn và gãy rụng. Mỗi quả trứng còn cung cấp khoảng 25% nhu cầu vitamin B2 mỗi ngày, nuôi dưỡng nang tóc.

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi chứa omega-3 có khả năng giữ ẩm cho da đầu, cải thiện độ đàn hồi của sợi tóc. Omega-3 còn giảm tình trạng viêm da đầu và thúc đẩy quá trình mọc tóc.

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa, vitamin E và các chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng bảo vệ sợi tóc khỏi tổn thương do tia UV, nhiệt độ cao từ máy sấy, uốn, nhuộm. Chất béo thực vật trong bơ cũng dưỡng ẩm da đầu, hạn chế bong tróc, khô xơ, thích hợp với người có mái tóc xơ rối, chẻ ngọn.

Cá béo, bơ, trứng, các loại hạt chứa dưỡng chất nuôi dưỡng mái tóc. Ảnh: Trọng Nghĩa

Hạnh nhân giàu vitamin E thúc đẩy tăng cường lưu thông máu đến da đầu, nuôi dưỡng nang tóc. Vitamin E có đặc tính chống oxy hóa, giúp giảm tổn thương do stress oxy hóa - một trong những yếu tố thúc đẩy tóc lão hóa sớm. Mỗi người có thể dùng khoảng một lon hạt hạnh nhân không muối mỗi ngày để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất cho cơ thể.

Khoai lang cung cấp vitamin A và beta-caroten dồi dào, có tác dụng điều hòa hoạt động tuyến bã nhờn, duy trì lớp dầu tự nhiên bao phủ sợi tóc. Tuyến bã nhờn hoạt động ổn định giúp tóc không bị khô tróc, gãy rụng, đồng thời tăng khả năng tự bảo vệ trước tác động của môi trường. Khoai lang cũng giàu chất xơ, vitamin C, mangan, hỗ trợ cơ thể chống viêm, duy trì sức khỏe làn da, trong đó có da đầu.

Người gặp vấn đề về tóc cần hạn chế thực phẩm ảnh hưởng đến độ bóng của tóc như đồ chiên rán, nước ngọt có gas, rượu bia, thực phẩm chế biến sẵn. Những loại này dễ làm da đầu tiết nhiều dầu, tóc nhanh bết, xỉn màu, cản trở hấp thu vi chất nuôi tóc chắc khỏe, óng mượt.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý muốn tóc chắc khỏe cần chăm sóc từ bên trong bằng cách ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài và bảo vệ tóc trước ánh nắng, hóa chất. Bổ sung tinh chất như cynatine, horsetail (cỏ đuôi ngựa), pumpkin seed (hạt bí ngô), tinh chất saw palmetto (cây cọ lùn), aged black garlic (tỏi đen), american ginseng (nhân sâm) cũng hỗ bảo vệ và nuôi dưỡng tế bào mầm tóc, nhờ đó tóc mọc chắc khỏe và bóng mượt.

Trọng Nghĩa