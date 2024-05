Ăn gì bảo vệ mắt trước máy tính?

Hàu, cá béo, rau củ nhiều màu sắc, bơ, các loại hạt giúp giảm tình trạng khô, mỏi mắt khi làm việc nhiều với máy vi tính.

Người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ máy vi tính, điện thoại di động, màn hình tivi dễ bị khô, mỏi mắt. Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết chế độ dinh dưỡng khoa học, ít chất béo bão hòa, giàu vitamin A, C, E, lutein, zeaxanthin, kẽm hỗ trợ cung cấp máu, oxy và dưỡng chất cho mắt, từ đó góp phần cải thiện tình trạng khô mắt.

Hàu chứa hàm lượng kẽm dồi dào, hỗ trợ đưa vitamin A vào võng mạc, bảo vệ mắt trước tác hại của ánh sáng, góp phần ngăn ngừa tình trạng phù hoặc mờ đục võng mạc, thoái hóa điểm vàng. Kẽm tác động đến các tế bào thần kinh ở mắt, giúp chúng hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn.

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá basa giàu axit béo omega 3, đem đến nhiều tác dụng với sức khỏe não bộ, hệ tim mạch, hệ miễn dịch, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể và chức năng thị giác. DHA trong omega 3 là thành phần cấu trúc võng mạc. Ăn cá béo 2-3 lần mỗi tuần làm chậm tốc độ lão hóa mắt, giảm tình trạng khô, mỏi mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, suy giảm thị lực.

Rau củ nhiều màu sắc cung cấp vitamin và khoáng chất nuôi dưỡng và bảo vệ đôi mắt. Rau củ quả màu vàng hoặc cam thường nhiều beta-carotene (tiền chất vitamin A), góp phần tăng khả năng điều chỉnh độ tối của mắt khi nhìn đêm. Các loại rau màu xanh đậm chứa nhiều lutein và zeaxanthin, tham gia cấu tạo điểm vàng của mắt, giúp mắt nhìn rõ hơn các vật xung quanh. Bộ đôi dưỡng chất lutein và zeaxanthin còn góp phần làm chậm tốc độ lão hóa mắt, ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Bơ, các loại hạt giàu omega 3 và vitamin E, chống oxy hóa mạnh, bảo vệ các tế bào thần kinh thị giác khỏi sự tấn công và phá hủy của các gốc tự do, ngăn chặn ánh sáng độc hại gây tổn thương mắt. Vitamin E còn hỗ trợ làm chậm tốc độ lão hóa mắt, góp phần ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Trái cây có múi như cam, quýt, bưởi thường chứa nhiều vitamin C, bảo vệ mắt trước tác hại của khói và ánh sáng mặt trời. Vitamin C giúp cơ thể hạn chế tạo các gốc tự do có hại cho tế bào, sửa chữa và phát triển các tế bào mô mới. Loại vitamin này hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, tình trạng đục thủy tinh thể.

Bác sĩ Trà Phương cho biết mỗi người không nên làm việc với máy tính hay xem các thiết bị điện tử liên tục nhiều giờ. Người làm việc văn phòng nên cho mắt nghỉ ngơi sau 1-2 giờ, có thể nhìn ra xa, chớp mắt. Nên ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, mang kính râm khi đi ngoài nắng.

Bổ sung thêm tinh chất thiên nhiên broccophane (bông cải xanh) giúp tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử). Các tinh chất này góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể, hỗ trợ cải thiện vấn đề về mắt như nhìn mờ, khô mắt, mỏi, nhức, ngăn suy giảm thị lực.

Trường Giang