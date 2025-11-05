Tôi 42 tuổi, mắc bệnh gout, ăn đu đủ có giảm axit uric không và dùng thế nào hợp lý? (Minh Khang, Tây Ninh)

Trả lời:

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi nồng độ axit uric trong máu tăng cao, lâu ngày các tinh thể urat lắng đọng tại khớp, gây viêm, sưng, đau và có thể làm biến dạng khớp. Chế độ ăn nhiều purin, rượu bia, thừa cân béo phì, ít vận động là những yếu tố khiến bệnh tiến triển nặng, dễ tái phát.

Đu đủ giàu vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch, hệ miễn dịch. Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu nào chứng minh ăn đu đủ có thể đào thải axit uric hay điều trị bệnh gout. Vitamin C trong đu đủ có thể giúp giảm nhẹ axit uric khi bổ sung đủ hàng ngày. Chất xơ tốt cho tiêu hóa, duy trì cân nặng phù hợp - yếu tố quan trọng trong kiểm soát gout. Enzyme papain tự nhiên trong đu đủ hỗ trợ giảm viêm ở mức độ nhẹ.

Người mắc bệnh gout có thể ăn đu đủ như một phần của chế độ ăn lành mạnh. Nên ưu tiên ăn đu đủ chín để hấp thu tối đa vitamin C và chất chống oxy hóa. Không nên lạm dụng đu đủ xanh vì hàm lượng nhựa cao có thể gây khó tiêu, kích ứng dạ dày. Lượng phù hợp khoảng 100-200 g mỗi ngày, tương đương 3-5 miếng vừa, ăn sau bữa chính hoặc dùng làm món tráng miệng.

Khi bổ sung đu đủ, người bệnh vẫn cần duy trì chế độ ăn kiểm soát gout toàn diện. Nên tăng cường rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây giàu vitamin C (như cam, kiwi, dâu), trứng và sữa ít béo. Uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày giúp đào thải axit uric qua nước tiểu hiệu quả hơn. Đồng thời, cần hạn chế thịt đỏ, nội tạng, hải sản, rượu bia, nước ngọt và thức ăn nhiều dầu mỡ để tránh làm tăng nguy cơ bùng phát cơn gout cấp.

Người bệnh gout có thể ăn đu đủ để bổ sung vitamin C và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên kiểm tra định kỳ nồng độ axit uric, mỡ máu, đường huyết và chức năng thận. Bạn có thể đến bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, cơ xương khớp để xây dựng khẩu phần phù hợp, phòng ngừa tái phát và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Bổ sung eggshell membrane extract, collagen type II, collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate và chiết xuất củ nghệ hỗ trợ giảm đau, kháng viêm, tái tạo sụn - xương dưới sụn và ngừa thoái hóa khớp do bệnh gout.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7