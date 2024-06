Ăn cá sống thọ

Cá cung cấp vitamin D, canxi, một số còn chứa omega-3 giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim và thúc đẩy chức năng lão hóa, góp phần tăng tuổi thọ.

Ngoài hương vị thơm ngon, cá là thực phẩm lành mạnh, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe. Cá ngừ, cá thu, cá hồi... chứa nhiều chất dinh dưỡng, như protein, vitamin D, axit béo omega-3, rất quan trọng đối với cơ thể, não. Cá cũng dễ chế biến thành nhiều món như nấu canh, nướng, hấp hoặc chiên. Dưới đây là lợi ích phòng bệnh, hỗ trợ tăng tuổi thọ khi ăn cá thường xuyên.

Phòng bệnh tim

Theo Tổ chức thế giới (WHO), bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước tính khoảng 17,9 triệu ca mỗi năm. Đây là một nhóm các rối loạn về tim và mạch máu, bao gồm bệnh tim mạch vành, bệnh mạch máu não, bệnh thấp tim cùng các tình trạng khác.

Hơn 4/5 ca bệnh tim mạch tử vong là do đau tim, đột quỵ, 1/3 trường hợp xảy ra sớm ở người dưới 70 tuổi. Ăn cá béo thường xuyên có thể giảm nguy cơ đau tim. Axit béo omega-3 cũng có tác dụng giảm viêm liên quan đến nhiều bệnh lý, góp phần tăng tuổi thọ.

Cải thiện sức khỏe thị lực

Võng mạc cần hai loại axit béo omega-3 DHA và EPA để duy trì hoạt động bình thường. Chúng có nhiều trong các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá hồi. Omega-3 nuôi dưỡng các cơ, dây thần kinh của mắt, có chức năng bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng, bệnh tăng nhãn áp.

Giảm nguy cơ ung thư

Ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm tuổi thọ. Ăn cá đều đặn góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như vú, đại tràng, thực quản, buồng trứng và tuyến tiền liệt nhờ nguồn axit béo omega-3 phong phú. Chúng còn rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B, kal, protein, thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

Giảm triệu chứng trầm cảm

Cá béo chứa dầu còn cải thiện nồng độ hormone serotonin trong não. Serotonin là hormone có mặt ở nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm não bộ, tiểu cầu trong máu và đường ruột. Nó điều chỉnh chức năng nhận thức, cảm xúc, duy trì tâm trạng, giảm các triệu chứng trầm cảm.

Giúp xương chắc khỏe

Cá giàu canxi cùng vitamin D, cần thiết cho sức khỏe xương khớp. Thiếu một trong hai chất này làm tăng khả năng mắc các bệnh như loãng xương, còi xương, gãy xương...

Ngủ ngon hơn

Thường xuyên ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm tác động tiêu cực đến hệ tim mạch, nội tiết, miễn dịch và thần kinh. Tác dụng phụ của thiếu ngủ còn bao gồm béo phì, tiểu đường, bệnh tim, tăng huyết áp, lo lắng, trầm cảm, lạm dụng rượu, đột quỵ, phát triển một số loại ung thư.

Cá hồi, cá mòi, cá thu chứa nhiều omega-3 chống viêm cùng vitamin D có liên quan đến giấc ngủ. Chế độ ăn giàu chất béo có lợi cho tim cũng hạn chế căng thẳng, tăng hiệu suất thể dục, giúp cải thiện giấc ngủ.

Giảm triệu chứng hen suyễn

Hen suyễn là bệnh liên quan đến tình trạng viêm mạn tính ở đường hô hấp, gây khó thở. Người thường ăn cá béo có thể cải thiện triệu chứng hen suyễn nhờ omega-3. Chất này làm giảm lượng IgE mà cơ thể tạo ra - một loại kháng thể gây khó thở ở một số người bệnh.

Tăng cường trao đổi chất

Omega-3 trong cá kích thích sản xuất leptin (loại hormone điều chỉnh tốc độ trao đổi chất), nhờ đó tăng mức độ enzyme đốt cháy chất béo trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân.

Cá tốt cho sức khỏe nhưng còn tùy phương pháp chế biến. Chiên cá tạo ra axit béo chuyển hóa, góp phần tăng mức năng lượng của sản phẩm cuối cùng, cả hai đều có khả năng vô hiệu hóa những lợi ích tiềm năng của omega-3.

Bảo Bảo (Theo Times of India, WebMD, Medical News Today, Very Well Health)