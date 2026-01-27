Ăn cá khô ảnh hưởng đến tim mạch thế nào

Ăn nhiều cá khô trong thời gian dài làm lượng muối trong máu tăng cao, gây tăng huyết áp, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Trung bình 100g cá khô chứa 45-60g protein, cao hơn so với cá tươi. Một số loại cá khô nguyên xương như cá cơm còn cung cấp canxi, phốt pho, vitamin D hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, lưu ý cá khô thường được ướp nhiều muối để bảo quản, dẫn đến hàm lượng natri cao. Khi tiêu thụ, natri khiến cơ thể giữ nước, tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch, từ đó làm tăng huyết áp.

Theo bác sĩ Tùng, người trưởng thành nên tiêu thụ lượng natri dưới 2.300 mg mỗi ngày, lý tưởng nhất là dưới 1.500 mg. Trong khi đó, 100 g cá khô có thể chứa tới hàng nghìn mg natri, vượt quá mức khuyến nghị. Tiêu thụ quá nhiều natri gây bất lợi cho người cao tuổi, người tăng huyết áp, mắc bệnh tim mạch. Ăn cá khô nhiều muối cao kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, suy tim và đột quỵ.

Ăn nhiều cá khô được muối mặn không tốt cho tim mạch. Ảnh: BùI Thủy

Ngoài hàm lượng muối cao, một số loại cá khô còn chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa không tốt cho hệ tim mạch. Cholesterol dư thừa có thể tích tụ trong thành động mạch, tạo thành các mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu. Chất béo bão hòa cũng làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bác sĩ Tùng khuyên nên lựa chọn cá khô có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Người dùng có thể ngâm cá khô trong nước ấm hoặc nước vo gạo khoảng 15-30 phút, sau đó rửa sạch để loại bớt lượng muối, tạp chất bám trên bề mặt. Ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh hơn như nướng, hấp hoặc kho.

Cá khô dù đã qua chế biến vẫn chứa một lượng muối đáng kể, do đó, nên ăn kèm nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin, thực phẩm dồi dào chất xơ khác. Sau khi ăn cá khô, cần uống đủ nước để hỗ trợ cơ thể đào thải lượng muối dư thừa. Mỗi người nên sử dụng cá khô với lượng vừa phải, khoảng 50-70 g mỗi tuần. Người cao tuổi hoặc người mắc bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

Những người thường xuyên ăn mặn, dùng thực phẩm chứa nhiều muối cần theo dõi sức khỏe tim mạch. Khi xuất hiện biểu hiện đau ngực, khó thở, hụt hơi, tăng nhịp tim, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, nên đến chuyên khoa tim mạch để được khám. Người bệnh cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh. Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Quốc An