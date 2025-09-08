Ăn bao nhiêu đường mỗi ngày để không hại gan?

Ăn nhiều đường có gây hại cho gan không? Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu đường? (Quốc Dũng, Đồng Nai)

Trả lời:

Đường cung cấp năng lượng dự phòng cho cơ thể. Nếu ăn quá nhiều đường, phần dư thừa sẽ được chuyển thành mỡ, làm tăng tích tụ mỡ trong gan dẫn đến gan nhiễm mỡ. Đường kích thích cơ thể giải phóng chất gây viêm. Khi viêm kéo dài, gan bị tổn thương và suy giảm chức năng.

Lượng đường được khuyến cáo sử dụng tối đa mỗi ngày cho người trưởng thành là 25 g (khoảng 6 thìa cà phê). Mỗi người cần kiểm soát lượng đường khi lựa chọn thực phẩm, nhất là sản phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường như nước ngọt, bánh ngọt... Ví dụ một ly trà sữa thông dụng thường có từ 40 đến 50 g đường. Bánh kẹo, sữa chua có đường, ngũ cốc ăn liền hay nước chấm, sốt ướp chế biến sẵn đều có đường.

Ăn nhiều thực phẩm chứa carbohydrate tinh chế nhưng ít chất xơ, các chất dinh dưỡng thiết yếu như bánh mì, bún, phở, cơm, bánh... cũng khiến lượng đường trong máu gia tăng, tăng tích mỡ trong gan. Ưu tiên nguồn carbohydrate lành mạnh có chỉ số đường huyết (GI) thấp như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây tươi giàu dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe gan.

Ăn quá nhiều đường không chỉ gây hại cho gan mà còn tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ảnh được tạo bởi AI

Để giảm gánh nặng cho gan, bên cạnh kiểm soát lượng đường nạp vào, bạn nên chọn nguồn thực phẩm lành mạnh, tập thể dục đều đặn, uống đủ nước. Bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên nhưwasabia và s. marianum có thể giúp kiểm soát tế bào kupffer không hoạt động quá mức, thúc đẩy chống độc, thải độc, hỗ trợ bảo vệ tế bào gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM