Ăn bánh Trung thu lúc nào để không tăng cân, tích mỡ?

Tôi bị mỡ máu cao, thích bánh trung thu nhưng lo ăn buổi tối dễ gây tăng cân, tích mỡ. Tôi nên ăn vào thời điểm nào trong ngày thì an toàn? (Nghĩa Cao, TP HCM)

Trả lời:

Một bánh Trung thu dẻo thập cẩm 170 g chứa 566 kcal, bánh dẻo đậu xanh một trứng 176 g khoảng 648 kcal (tương đương 2-2,5 bát phở bò). Bánh nướng thập cẩm 176 g có năng lượng cao nhất, tới 706 kcal, còn bánh nướng đậu xanh một trứng 176 g cũng khoảng 648 kcal. Ăn bánh Trung thu nhiều hoặc không đúng thời điểm có thể gây tăng cân, mắc bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu, sâu răng, viêm loét dạ dày...

Cơ thể có khả năng chuyển hóa, tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn vào buổi sáng và trưa. Bạn nên ăn bánh Trung thu vào những thời điểm này để hạn chế tích lũy năng lượng dư thừa. Buổi tối, nhất là khoảng thời gian trước khi đi ngủ, tốc độ chuyển hóa giảm, năng lượng từ bánh khó tiêu hao, dễ chuyển thành mỡ dự trữ, làm tăng nguy cơ thừa cân. Khi ăn bánh, bạn nên cắt thành từng miếng nhỏ, ăn chậm rãi để tránh nạp nhiều calo từ đường vào cơ thể.

Thưởng thức bánh trung thu vào buổi sáng hoặc trưa, cùng với một tách trà nóng để ổn định đường huyết. Ảnh: Quỳnh Mai

Một ngày bạn chỉ nên ăn khoảng 1/4 chiếc, tối đa 1/2 chiếc bánh Trung thu (cỡ 180 g) sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ. Bạn không nên ăn khi đói vì đường huyết tăng nhanh, làm mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính, dẫn đến bỏ bữa. Bánh này còn chứa nhiều chất béo và đạm động vật nên khó tiêu hóa, dễ gây đầy bụng.

Người mắc bệnh tiểu đường, béo phì, tim mạch hay rối loạn mỡ máu cần chọn loại ít đường, ít chất béo, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Khi ăn bánh Trung thu có thể kết hợp cùng trà xanh hoặc trà thảo mộc để giảm cảm giác ngọt gắt, hỗ trợ chuyển hóa. Bạn bù trừ bằng cách giảm khẩu phần tinh bột, chất béo trong bữa ăn hoặc tăng cường vận động như đi bộ, đạp xe, bơi lội để tiêu hao năng lượng, tránh tích tụ mỡ thừa.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Trung Hiếu

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh