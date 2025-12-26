Ai nên hạn chế uống trà xanh?

Phụ nữ mang thai, trẻ em và người mắc bệnh dạ dày hoặc thiếu máu nên hạn chế uống trà xanh để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường trao đổi chất và cung cấp năng lượng tự nhiên từ caffeine. Tuy nhiên, đồ uống này không phù hợp với mọi người.

Dạ dày nhạy cảm hoặc trào ngược axit

Trà xanh có thể làm tăng tiết axit dạ dày do chứa tannin, từ đó gây khó chịu, đầy hơi, táo bón hoặc làm nặng thêm tình trạng trào ngược axit và loét dạ dày. Trong một số trường hợp, lượng tannin cao còn cản trở hấp thu dinh dưỡng. Người bị viêm dạ dày hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm nên uống trà xanh sau bữa ăn, tránh dùng khi bụng đói hoặc ngay sau khi thức dậy.

Thiếu sắt, thiếu máu

Trà xanh có thể cản trở hấp thu sắt không heme - loại sắt có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật, sữa và trứng. Tác động này có thể ảnh hưởng bất lợi đến người thiếu sắt hoặc thiếu máu. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C như chanh, cam quýt trong bữa ăn giúp tăng khả năng hấp thu sắt.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Trong thời kỳ mang thai và cho con bú, phụ nữ không nên uống nhiều trà xanh. Đồ uống này chứa caffeine, nếu dùng quá mức có thể làm tăng nguy cơ sảy thai và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Catechin trong trà xanh còn có thể cản trở sự hấp thu axit folic. Phụ nữ không nên uống quá hai tách trà mỗi ngày trong thai kỳ và cho con bú.

Trà xanh có thể cản trở quá trình hấp thụ dinh dưỡng. Ảnh được tạo bởi AI

Nhạy cảm với caffeine

Ở người nhạy cảm, chỉ một lượng nhỏ caffeine cũng có thể gây bồn chồn, tim đập nhanh, cáu gắt hoặc run rẩy. Tiêu thụ caffeine nhiều còn làm giảm hấp thu canxi, khiến xương yếu dần theo thời gian. Nhóm này nên ưu tiên trà thảo mộc hoặc các loại đồ uống không chứa caffeine.

Trẻ em

Trà xanh không phù hợp với trẻ em vì hàm lượng caffeine có thể kích thích quá mức hệ thần kinh. Tannin còn cản trở hấp thu các dưỡng chất quan trọng như protein, chất béo, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Mắc một số bệnh lý

Trà xanh có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng ở người bị rối loạn lo âu, rối loạn đông máu, rối loạn nhịp tim hoặc đái tháo đường. Đồ uống này cũng có thể làm tăng áp lực nội nhãn ở người bệnh tăng nhãn áp và tăng nguy cơ tổn thương gan, nhất là khi dùng dưới dạng chiết xuất đậm đặc. Người bệnh loãng xương nên hạn chế trà xanh vì caffeine có thể thúc đẩy thải canxi qua nước tiểu.

Để bảo vệ sức khỏe, nên giới hạn uống khoảng 2-3 tách trà xanh mỗi ngày. Nếu xuất hiện triệu chứng bất lợi, cần ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)