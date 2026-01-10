Ai nên hạn chế ăn tỏi?

Người đang dùng thuốc làm loãng máu, mắc bệnh trào ngược dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích nên hạn chế ăn tỏi sống để tránh kích ứng.

Tỏi chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như allicin, có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và tốt cho tim mạch. Nhờ chất chống oxy hóa mạnh S-allyl cysteine, tỏi còn hỗ trợ trí nhớ, hạn chế suy giảm trí não bằng cách làm chậm quá trình lão hóa tế bào não. Tuy nhiên, loại gia vị này không phù hợp với mọi người.

Người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc thuốc chống đông

Người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc thuốc chống đông máu cần thận trọng khi ăn tỏi. Do đặc tính chống đông tự nhiên, tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, nhất là trong phẫu thuật hoặc khi xảy ra chấn thương.

Bị trào ngược dạ dày thực quản

Tỏi có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới (cơ ngăn axit dạ dày trào ngược) khiến triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản như ợ nóng, buồn nôn nặng hơn. Tỏi kích thích dạ dày tiết nhiều axit, dễ gây ợ chua và tổn thương niêm mạc thực quản, nhất là khi ăn lúc đói hoặc có vết loét.

Tỏi đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phù hợp với mọi người. Ảnh được tạo bởi AI

Không dung nạp fructan

Thực phẩm này chứa fructan - một loại carbohydrate hoạt động như chất xơ, có vai trò nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột già nhưng khó tiêu hóa, dễ gây đầy hơi, chướng bụng và đau dạ dày. Người không dung nạp fructan nên hạn chế các thực phẩm chứa chất này và tham khảo ý kiến bác sĩ để xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Dị ứng tỏi

Một số người có thể bị dị ứng tỏi với các triệu chứng như kích ứng miệng, họng, buồn nôn hoặc thậm chí sốc phản vệ. Người từng dị ứng với cây họ Allium như hành tây cũng dễ nhạy cảm với tỏi, trong khi nấu chín có thể làm giảm nguy cơ dị ứng.

Tỏi chứa hợp chất lưu huỳnh gây mùi hơi thở và mùi cơ thể dai dẳng khó loại bỏ. Loại gia vị này còn có tác dụng hạ huyết áp, có lợi cho người cao huyết áp nhưng có thể gây chóng mặt ở người huyết áp thấp.

Khi ăn tỏi, không nên dùng quá 2-3 tép mỗi ngày để tránh kích ứng dạ dày và mùi nặng, đặc biệt khi đói. Nên chọn củ tỏi chắc, nặng, vỏ khô nguyên vẹn, không mầm mốc và có mùi hăng tự nhiên.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)