Ai nên hạn chế ăn quả bơ?

Bệnh nhân suy thận, người dị ứng latex, đang dùng thuốc làm loãng máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi ăn quả bơ.

Quả bơ giàu chất xơ, chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa dồi dào hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường tiêu hóa, cung cấp năng lượng bền vững. Tuy nhiên, với một số người, tiêu thụ loại quả này có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Người bị dị ứng latex (mủ cao su)

Quả bơ chứa protein tương tự protein có trong mủ cao su tự nhiên. Những người dị ứng mủ cao su ăn bơ có thể gây phản ứng dị ứng. Các phản ứng này có thể bao gồm phát ban da, sưng tấy, khó thở. Tình trạng này được gọi là hội chứng mủ cao su - trái cây, xảy ra khi hệ miễn dịch nhầm lẫn các protein trong mủ cao su tự nhiên với protein trong thực phẩm.

Người mắc bệnh thận

Quả bơ giàu kali - khoáng chất giúp điều hòa huyết áp, duy trì chất lỏng trong cơ thể. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn tính hoặc có chức năng thận yếu cần theo dõi lượng kali nạp vào cơ thể. Lượng kali dư thừa dẫn đến biến chứng nguy hiểm như nhịp tim bất thường, yếu cơ. Những người có vấn đề về thận nên tham khảo chế độ ăn uống với chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Người giảm cân

Loại quả này có nhiều chất béo không bão hòa đơn tốt cho sức khỏe tim mạch nhưng cũng chứa calo. Ăn nhiều dẫn đến lượng calo dưa thừa, gây tăng cân theo thời gian. Người đang cố gắng giảm cân nên theo dõi lượng bơ tiêu thụ, khoảng nửa quả mỗi ngày. Kết hợp loại quả này với món ăn giàu protein, chất xơ có thể giúp tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn trong suốt cả ngày.

Người có vấn đề về dạ dày

Một số người bị khó chịu đường tiêu hóa khi ăn quả bơ. Hàm lượng chất xơ cao trong thực phẩm dễ gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, đặc biệt ở người có dạ dày nhạy cảm hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS). Nếu những biểu hiện này xảy ra thường xuyên, bạn nên giảm lượng bơ tiêu thụ.

Đang dùng thuốc làm loãng máu

Quả bơ cung cấp vitamin K dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Thực phẩm này có thể tương tác với một số loại thuốc làm loãng máu, tăng nguy cơ biến chứng đông máu hoặc chảy máu. Người đang dùng thuốc làm loãng máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn quả bơ thường xuyên để không ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)