Ai nên hạn chế ăn ổi?

Người có dạ dày nhạy cảm, rối loạn tiêu hóa, bệnh thận cần kiểm soát kali hoặc tiền sử dị ứng nên hạn chế ăn ổi để tránh đầy bụng, ảnh hưởng sức khỏe.

Ổi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, loại quả này không phù hợp với tất cả mọi người.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Ổi giàu chất xơ, có lợi cho sức khỏe đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Tuy nhiên, với những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hàm lượng chất xơ cao gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy. Ăn quá nhiều ổi cùng lúc làm trầm trọng thêm triệu chứng này. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn ổi kết hợp với những thực phẩm khác để giảm cảm giác khó chịu.

Dị ứng với ổi

Mặc dù ít gặp, một số người có thể bị dị ứng với ổi. Các triệu chứng gồm ngứa, sưng tấy, thậm chí khó thở trong trường hợp nặng. Người có tiền sử dị ứng trái cây nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn ổi. Nên theo dõi phản ứng của cơ thể sau lần ăn đầu tiên để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và kịp thời điều chỉnh chế độ ăn hoặc tìm kiếm tư vấn y tế.

Bệnh thận

Ổi có lượng kali cao tự nhiên, hỗ trợ chức năng tim, cơ bắp. Tuy nhiên, những người mắc bệnh thận có thể gặp khó khăn trong việc xử lý lượng kali dư thừa, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng nguy hiểm. Với những người có chức năng thận suy giảm, theo dõi lượng kali hấp thụ, tránh ăn quá nhiều ổi hoặc thực phẩm giàu kali rất quan trọng.

Tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường thường ưa chuộng ổi vì loại quả này có chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, khi bổ sung ổi vào chế độ ăn, người bệnh cần theo dõi đường huyết thường xuyên. Trung bình 100 g ổi thái nhỏ chứa khoảng 9 g đường tự nhiên, vì vậy ăn quá nhiều có thể khiến đường huyết tăng đột ngột. Mỗi người nên ăn một quả ổi mỗi ngày để đánh giá khả năng dung nạp của cơ thể. Ổi chín dễ tiêu hóa hơn. Kết hợp ăn ổi với sữa chua, yến mạch giúp dễ tiêu hóa, giảm cảm giác khó chịu.

Khi ăn ổi, cần lưu ý chọn quả chín mềm, rửa sạch (nên ngâm muối), bỏ vỏ nếu cần, nhai kỹ hạt hoặc loại bỏ hạt nếu hệ tiêu hóa kém. Bạn ăn ổi sau bữa ăn 1-2 tiếng, không ăn khi đói để tránh táo bón, đầy hơi hoặc tăng đường huyết.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, Healthline)