Ai nên hạn chế ăn bánh Trung thu?

Một chiếc bánh Trung thu cung cấp năng lượng tương đương 3-4 bát cơm trắng nên người tiểu đường, thừa cân - béo phì, bệnh tim mạch cần hạn chế.

Theo chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Trung Hiếu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, một bánh Trung thu truyền thống (nhân thập cẩm, đậu xanh, trứng muối...) thường nặng 150-200 g, cung cấp khoảng 700-1.000 calo, tương đương 3-4 bát cơm trắng. Mỗi chiếc còn cung cấp khoảng 25-40 g chất béo và 50-80 g đường, không có chất xơ, vitamin, khoáng chất. Người trưởng thành chỉ cần ăn một chiếc đã gần bằng nửa nhu cầu năng lượng cả ngày. Một số người không nên hoặc cần hạn chế bánh Trung thu.

Người bệnh tiểu đường

Bánh Trung thu chứa lượng đường tinh luyện cao, dễ làm tăng đường huyết đột ngột. Các loại bánh "dành cho người tiểu đường" cũng thường chỉ giảm đường, chứ không loại bỏ hoàn toàn tinh bột và chất béo. Người bệnh tiểu đường type 1, type 2 hoặc tiền tiểu đường không nên quá một miếng nhỏ và cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người thừa cân, béo phì

Một chiếc bánh Trung thu cỡ lớn có thể khiến tổng lượng calo trong ngày vượt xa nhu cầu cơ thể, dẫn đến tích mỡ bụng và tăng cân nhanh nếu ăn thường xuyên. Người đang trong quá trình giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng nên hạn chế tối đa, chọn hoa quả ít ngọt hoặc các loại hạt.

Một chiếc bánh Trung thu 150-200g tương đương năng lượng 3-4 bát cơm trắng. Ảnh minh họa: Hằng Trần

Người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao

Bánh Trung thu có nhiều chất béo bão hòa và cholesterol từ thịt, trứng muối, mỡ phần. Các chất này làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở nhóm người vốn đã có nền bệnh tim mạch hoặc rối loạn lipid máu.

Người cao tuổi

Người lớn tuổi thường gặp vấn đề tiêu hóa, huyết áp, đường huyết, gan thận suy giảm chức năng. Ăn bánh nhiều chất béo, nhiều đường có thể gây khó tiêu, tăng gánh nặng chuyển hóa. Người cao tuổi nên dùng loại bánh nhỏ, ít ngọt hoặc ăn một phần nhỏ để thưởng thức hương vị.

Trẻ em dưới 5 tuổi

Trẻ nhỏ hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, nếu ăn bánh nhiều đường, chất béo dễ gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó ngủ. Thói quen ăn ngọt sớm làm tăng nguy cơ sâu răng, béo phì và tiểu đường sau này. Với trẻ lớn, cha mẹ chỉ nên cho ăn thử một phần bánh nhỏ, không thay thế bữa chính.

Người mắc bệnh lý gan, thận

Gan và thận là cơ quan chuyển hóa, đào thải chất béo, đường và muối. Bánh Trung thu nhiều đạm, chất béo và natri (từ trứng muối, thịt xá xíu, lạp xưởng). Ăn nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thận, gây mệt mỏi, phù, tăng huyết áp.

Ăn bánh vào ban ngày, sau bữa chính để cơ thể có thời gian tiêu hao năng lượng. Ưu tiên bánh ít ngọt, bánh chay, nhân hạt hoặc trái cây. Kết hợp vận động thể chất sau khi ăn để cân bằng năng lượng.

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý bánh Trung thu là món ăn giàu năng lượng, không phải thực phẩm dùng thường xuyên.

Thanh Ba