Ai không nên tiêm meso chữa rụng tóc?

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, người bệnh nội khoa nặng, nhồi máu cơ tim, rối loạn đông máu, viêm da không nên tiêm meso điều trị rụng tóc.

Mesotherapy là phương pháp dùng mũi kim siêu nhỏ để dẫn thuốc, hoạt chất điều trị, enzym, chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng vào da đầu, các chất kích thích tăng trưởng như EGF, FGF... tại các nang tóc. Mỗi điểm tiêm có thể cách nhau khoảng 1 cm với liều lượng và độ sâu mô đích tùy từng bệnh lý và hoạt chất điều trị. Da đầu sẽ được bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để tăng tuần hoàn máu đến chân tóc và kích thích mọc tóc.

Theo BS.CKI Bế Thu Thủy, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tiêm meso là thủ thuật điều trị thẩm mỹ da ít xâm lấn, ít gây tổn thương, an toàn và có hiệu quả cao trong điều trị rụng tóc, hói đầu. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn có thể xảy ra biến chứng sau tiêm meso như kích ứng, sưng, bầm da, thậm chí hoại tử da, nhiễm trùng, sốc phản vệ. Bác sĩ Thủy khuyên những trường hợp sau không nên tiêm meso hoặc dời thời điểm tiêm sang khoảng thời gian khác phù hợp hơn.

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú

Trong giai đoạn mang thai, hệ miễn dịch của phụ nữ thường suy giảm, nên khi có can thiệp tiêm vi điểm trên da rất dễ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn nếu chảy máu. Khi đó, thai phụ cần sử dụng kháng sinh để chống viêm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi.

Phụ nữ đang cho con bú cũng tương tự. Nếu phải uống kháng sinh, thuốc thường có nguy cơ bài tiết ra sữa mẹ, vô tình gây ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú không nên áp dụng phương pháp làm đẹp này dù có nhiều ưu điểm. Nên đợi ít nhất 3-6 tháng sau khi cai sữa, khi nội tiết ổn định rồi mới cân nhắc tiêm meso. Trong thời gian này, phụ nữ có thể giảm rụng tóc bằng các biện pháp an toàn hơn như ăn uống đủ chất (đặc biệt là sắt, kẽm, protein, vitamin B và D), massage da đầu, dùng dầu gội dịu nhẹ. Đi khám để bác sĩ kiểm tra các nguyên nhân nội tiết hoặc thiếu vi chất nếu tóc rụng kéo dài.

Bác sĩ đang thực hiện tiêm meso điều trị rụng tóc cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Có tiền sử dị ứng

Khi tiêm meso, các dưỡng chất được đưa vào da có thể khiến da bị kích ứng với các triệu chứng như nổi mẩn đỏ, cảm giác châm chích khó chịu, ngứa ran dưới da, phù nề, sốc phản vệ... Phần lớn các dưỡng chất được đưa vào da khi tiêm meso đều có nguồn gốc tự nhiên, lành tính. Song nếu có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào gồm dị ứng thuốc, hóa chất, thực phẩm... cần báo cho bác sĩ biết trước khi tiêm meso để làm xét nghiệm hoặc đánh giá kỹ trước khi cân nhắc meso.

Mắc bệnh mạn tính

Bác sĩ Thủy lưu ý người mắc bệnh mạn tính như tim mạch hoặc đái tháo đường phụ thuộc insulin, có tiền căn ung thư hoặc nhồi máu cơ tim, rối loạn đông máu... không nên tiêm meso trị rụng tóc vì nguy cơ biến chứng cao.

Ở bệnh nhân đái tháo đường phụ thuộc insulin, sự rối loạn vi tuần hoàn, suy giảm miễn dịch và chậm liền vết thương khiến các tổn thương nhỏ do kim tiêm dễ nhiễm trùng, hoại tử hoặc hình thành sẹo. Dao động đường huyết có thể làm tăng phản ứng viêm và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục mô sau tiêm. Đái tháo đường phụ thuộc insulin được xem là chống chỉ định tuyệt đối của mesotherapy do nguy cơ nhiễm khuẩn và rối loạn chuyển hóa sau tiêm.

Với người mắc bệnh tim mạch nặng, việc tiêm nhiều mũi nhỏ có thể gây đau, kích thích thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim và huyết áp, dẫn đến rối loạn huyết động ở người có bệnh tim tiềm ẩn. Một số hoạt chất trong dung dịch tiêm (như thuốc giãn mạch, chất dẫn xuất caffeine hoặc các peptide kích thích) có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây đánh trống ngực, tụt hoặc tăng huyết áp đột ngột. Người mắc bệnh lý tim mạch hoặc đái tháo đường phụ thuộc insulin nên trì hoãn tiêm meso cho đến khi tình trạng bệnh được kiểm soát ổn định và chỉ thực hiện khi có chỉ định, theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa da liễu phối hợp nội tiết hoặc tim mạch.

Trường hợp vùng da đang có vết thương hở, viêm hoặc nhiễm khuẩn, người bệnh nên điều trị ổn định hoàn toàn trước khi tiến hành. Để đảm bảo hiệu quả và hạn chế rủi ro, người có nhu cầu tiêm meso nên khám tại cơ sở y tế uy tín, được bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc thẩm mỹ da đánh giá tình trạng da, thể trạng và chỉ định phác đồ phù hợp thay vì tự ý thực hiện.

Hằng Trần