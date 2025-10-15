Tiêm meso kết hợp laser chữa rụng tóc, sạm da

TP HCMChị Hằng, 20 tuổi, bị rụng tóc và sạm da do thay đổi nội tiết tố sau phẫu thuật tim, được bác sĩ điều trị kết hợp laser và tiêm meso.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay chị Hằng bị rụng tóc lan tỏa, nang tóc yếu và dễ gãy. Làn da sạm màu, khô ráp, mất nước trầm trọng nên rất nhạy cảm với ánh nắng và tác động từ môi trường. Nguyên nhân có thể do căng thẳng kéo dài, thay đổi nội tiết tố, tác dụng phụ của thuốc và quá trình hồi phục thể trạng. Khi sức khỏe tổng thể bị ảnh hưởng, mái tóc và làn da cũng trở nên nhạy cảm, thiếu sức sống.

Bác sĩ sử dụng laser pico để giảm thâm sạm cho chị Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị cho chị bằng laser 6D nhằm kích thích mọc tóc với liệu trình 6-8 lần, mỗi lần cách nhau 2 tuần. Chị được điều trị kết hợp bằng laser pico và tiêm meso giúp giảm nám và sạm màu da, mỗi tháng một lần. Các phương pháp này không gây đau, chỉ hơi châm chích nhẹ, thời gian thực hiện nhanh, không phải nghỉ dưỡng. Sau 4 buổi, tình trạng tóc và da của chị Hằng cải thiện.

Sau 3 lần điều trị bằng laser 6D, phần tóc của chị Hằng bắt đầu mọc lại. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Linh lưu ý chăm sóc da, tóc sau phẫu thuật cần có lộ trình cá nhân hóa, kết hợp giữa y khoa và thẩm mỹ. Người bệnh không nên tự ý dùng sản phẩm hay áp dụng phương pháp làm đẹp tại nhà khi chưa được bác sĩ khám, bởi dễ gây kích ứng và làm tình trạng da tổn thương nặng hơn. Việc phục hồi da và tóc sau phẫu thuật cần thời gian, sự kiên nhẫn.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần ưu tiên chế độ dinh dưỡng cân đối, bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất và protein để nuôi dưỡng tóc, da từ bên trong. Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái cũng góp phần quan trọng giúp cơ thể hồi phục. Nên duy trì chăm sóc da nhẹ nhàng bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, dưỡng ẩm phục hồi, kem chống nắng an toàn. Hạn chế hóa chất, tránh nhiệt độ cao từ máy sấy, máy uốn, thay vào đó sử dụng dầu gội thảo dược dịu nhẹ, kết hợp massage da đầu để kích thích tuần hoàn máu.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi