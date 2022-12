9 mẹo giúp cảm thấy no lâu và giảm cân

Cắt cơn đói bằng cà phê, tạo chướng ngại vật, chọn khẩu phần ăn nhỏ, ăn trưa bằng bánh mì nguyên cám… là những mẹo giúp bạn no lâu nhưng vẫn có thể giảm cân.

Cơ thể của mỗi người là khác nhau, do đó chế độ ăn uống tối ưu của mỗi người cũng khác nhau. Tùy vào cơ địa, mỗi người sẽ có những lựa chọn ăn uống riêng biệt, tùy vào sở thích để việc giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, về cơ bản, giảm cân xoay quanh 3 yếu tố chính: tập thể dục, thực phẩm và suy nghĩ. Trong đó, suy nghĩ là yếu tố khó chinh phục nhất.

Khi cơ thể tiêu thụ hết thực phẩm, nó kích thích và báo hiệu cho bộ não biết rằng, cơ thể đang đói. Việc tạo ra cảm giác no lâu nhưng không cần ăn có thể giúp đánh lừa suy nghĩ, hỗ trợ quá trình giảm cân thuận lợi hơn. Dưới đây là 10 mẹo giúp bạn no lâu mà không cần ăn nhiều.

Ăn bữa ăn nhẹ: Một bữa ăn nhẹ như một quả táo hoặc thanh gạo lứt ít calo nhưng tạo cảm giác no lâu. Bạn nên ghi lại nhật ký thực phẩm để xem thức ăn nào giúp bạn no lâu nhất và có hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng tổng thể. Nhiều bữa ăn nhẹ trong một ngày sẽ tốt hơn một bữa ăn no quá nhiều chất béo và tinh bột.

Bữa ăn nhẹ bằng thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn no lâu hơn. Ảnh:Freepik

Cắt cơn đói với cà phê: Theo một đánh giá năm 2022, uống cà phê đóng vai trò như một chất ức chế sự thèm ăn tự nhiên và làm tăng quá trình phân hủy chất béo. Tuy nhiên, lợi ích của cà phê chỉ đạt được mục tiêu này nếu bạn uống cà phê đen, nguyên chất. Đường, chất tạo ngọt nhân tạo và kem sẽ làm bạn no lâu nhưng không hiệu quả trong việc giảm cân.

Ngoài việc uống cà phê để no lâu, bạn cũng nên ăn thêm trái cây, yến mạch, sữa chua để tránh bị cồn cào, say cà phê.

Tạo chướng ngại vật: Bạn có thể chọn những món ăn vặt có nhiều vỏ, mất thời gian sơ chế hoặc nấu nướng cầu kỳ. Chờ đợi giúp làm bạn giảm cảm giác đói. Loại bỏ tất cả các món ăn vặt ra khỏi tầm mắt cũng là cách giúp bạn không thấy thèm ăn, đánh lừa suy nghĩ đang đói của cơ thể.

Chuẩn bị khẩu phần nhỏ hơn: Những người muốn giảm cân nên chuẩn bị phần ăn nhỏ hơn so với bình thường. Một vài bữa ăn đầu, bạn có thể vẫn cảm thấy đói, nhưng lâu dần cơ thể sẽ làm quen và không kích thích não bộ báo hiệu rằng cơ thể đang đói nữa.

Lên danh sách thực phẩm: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) lưu ý, người muốn giảm cân nên lên kế hoạch cho bữa ăn và lập danh sách mua sắm trước khi đến cửa hàng tạp hóa. Thay vì mua số lượng lớn, bạn chỉ nên mua đồ ăn đủ cho một tuần. Về mặt tâm lý, bạn có thể cảm thấy áp lực nếu bỏ đồ ăn và cố gắng ăn hết trước khi nó bị hỏng. Suy nghĩ này gây khó khăn trong việc kiểm soát khẩu phần ăn.

Ăn chậm: Tiêu hóa thức ăn và chất dinh dưỡng là một phần trong quá trình trao đổi chất. Ăn nhanh khiến não không có đủ thời gian ghi nhận cảm giác no. Do vậy, bạn nên giảm tốc độ nhai, ăn chậm, cảm nhận cảm giác no từ từ.

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ: Các thực phẩm lành mạnh giàu chất xơ như rau, các loại hạt, ngũ cốc sẽ khiến bạn no và ngon miệng. Những thực phẩm ít calo này tốt cho não và sức khỏe tổng thể.

Ăn các loại đậu, hạt để no lâu hơn. Ảnh:Freepik

Thay bữa trưa bằng bánh mì nguyên cám: Thay vì ăn trưa bằng sandwich, bạn có thể chọn một ổ bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Để nó lâu và giảm nhiều calo hơn nữa, bạn có thể kết hợp với các loại rau như diếp cá, cà chua, hành tây.

Uống nhiều nước hơn: Uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn sẽ giúp bạn no bụng, ăn ít hơn bình thường. Trong bữa ăn, bạn nên nhấp từng ngụm giữa các lần cắn để làm chậm tốc độ,ăn ít hơn mà vẫn cảm thấy no.

Các loại nước bạn nên uống mỗi ngày là nước ép dưa chuột, rau diếp, cần tay. Chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất như kali.

Anh Chi (Theo Health)