9 loại rau xanh quen thuộc tốt cho thận

Bông cải, bắp cải, dưa leo, củ cải là những loại rau hỗ trợ rất tốt cho chức năng thận, nên tăng cường trong bữa ăn hằng ngày.

Thận đóng vai trò như bộ lọc tự nhiên của cơ thể, giúp lọc máu, đào thải độc tố, các chất cặn bã ra khỏi cơ thể, cân bằng nước và muối khoáng, duy trì huyết áp ổn định. Theo BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận - Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, việc lựa chọn thực phẩm, nhất là rau xanh, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ và duy trì chức năng thận khỏe mạnh. Dưới đây là 9 loại rau xanh quen thuộc với người Việt rất tốt cho thận.

Súp lơ trắng hoặc xanh

Đây là thực phẩm hàng đầu cần bổ sung trong thực đơn của người bệnh thận do chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin C, K, folate, chất xơ cho cơ thể. Súp lơ còn chứa hợp chất chống viêm giúp tăng sức đề kháng, các hợp chất tự nhiên như glucosinolate được cho là có tác dụng chống ung thư. Các nghiên cứu cho thấy ăn súp lơ thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh, nhất là bệnh thận, ung thư.

Bông cải xanh là thực phẩm rất tốt cho thận. Ảnh được tạo bởi AI

Bắp cải

Bắp cải rất giàu vitamin C, K, B6 và chất xơ, cải thiện tiêu hóa, tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng của thận, hỗ trợ quá trình lọc và loại bỏ axit uric. Một chén bắp cải nhỏ chứa 82,1 g nước, 2,22 g chất xơ, 35 mg canxi, 151 mg kali và 16 mg natri, theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Dưa chuột

Đây là loại rau quả có tác dụng giải độc thận nhờ hàm lượng nước rất cao, hỗ trợ quá trình lọc và đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Dưa chuột cũng giàu chất xơ, chất chống oxy hóa để bảo vệ thận, giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Củ cải

Hàm lượng kali và phospho thấp trong củ cải giúp giảm áp lực lên thận trong quá trình lọc máu, hỗ trợ chức năng thận. Củ cải còn chứa nhiều vitamin C tự nhiên, chống oxy hóa làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đục thủy tinh thể.

Ớt chuông

Loại quả này giàu vitamin A, C, B6, nhưng ít kali và phospho nên rất tốt cho thận, có chất chống oxy hóa lycopene bảo vệ tế bào thận. Bổ sung ớt chuông vào thực đơn hằng ngày có thể nâng cao hệ miễn dịch, mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe thận và tim mạch.

Bí xanh

Bí xanh chứa nhiều nước điều hòa cân bằng nước, muối, hỗ trợ thận đào thải chất dư thừa ra khỏi cơ thể. Loại thực phẩm này có tính mát, lợi tiểu, giúp hạn chế tích nước, giảm phù nề. Tuy nhiên, người đã mắc bệnh thận, nhất là suy thận giai đoạn cuối, cần hạn chế ăn bí xanh do lúc này chức năng lọc và bài tiết nước tiểu đã suy giảm, nếu ăn nhiều sẽ tăng lượng nước đưa vào cơ thể, gây ứ nước, phù.

Cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-carotene (chuyển thành vitamin A), bảo vệ thận khỏi tổn thương oxy hóa, có tác dụng lợi tiểu nhẹ và kiểm soát tốt đường huyết.

Măng tây

Măng tây chứa nhiều chất xơ, giàu vitamin giúp thận loại bỏ các độc tố hiệu quả. Măng tây còn giảm nguy cơ hình thành sỏi thận nhờ hàm lượng các chất chống oxy hóa cao.

Rau lá xanh đậm

Nhiều chất chống oxy hóa, các khoáng chất, kali trong rau xanh có thể ngăn ngừa viêm nhiễm, bảo vệ thận khỏi tổn thương. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận nặng, giai đoạn 4 hoặc 5 nhưng chưa chạy thận, cần hạn chế ăn các loại rau như bina (chân vịt), cải bó xôi do chứa nhiều kali và oxalat.

Bác sĩ Thông khuyên mọi người nên uống đủ nước giúp thận hoạt động hiệu quả, hạn chế ăn mặn, ăn uống lành mạnh, kiểm soát đường huyết và huyết áp để bảo vệ chức năng thận.

Hà Thanh