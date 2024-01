9 cách tránh tăng cân trong kỳ nghỉ lễ

Ăn sáng đầy đủ, uống nhiều nước, kiểm soát khẩu phần thức ăn, ngủ đủ giấc giúp kiểm soát cân nặng trong những ngày nghỉ.

Tiệc tùng, nhiều món ăn uống kém lành mạnh trong kỳ nghỉ lễ chứa đầy calo. Cùng với đó, ăn uống mất kiểm soát, ít vận động có thể ảnh hưởng đến quá trình giảm cân. Một số thói quen dưới đây giúp bảo vệ sức khỏe, giữ dáng trong dịp này.

Ăn sáng đầy đủ

Thời gian nghỉ lễ có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống thường ngày nhưng mọi người không nên bỏ bữa sáng. Đây là bữa ăn quan trọng, cung cấp cho cơ thể đủ lượng protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất để hoạt động. Ăn sáng giúp cơ thể đủ no, không ăn vặt quá nhiều hay thèm ăn.

Uống đủ nước

Uống nước đem đến nhiều lợi ích như no lâu hơn, nhờ đó giảm lượng calo nạp vào giữa các bữa ăn trong ngày. Nước hỗ trợ loại bỏ lượng natri thừa thường có trong các món ăn ngày lễ. Điều này giảm nguy cơ phát triển bệnh huyết áp cao, tim mạch hay bệnh thận.

Kiểm soát căng thẳng

Cơ thể giải phóng nhiều hormone cortisol khi căng thẳng. Mức cortisol cao mạn tính có thể gây tăng cân vì có liên quan đến ăn vặt nhiều hơn. Thay vì ăn để giải tỏa căng thẳng, một số lựa chọn lành mạnh khác bao gồm tập thể dục, thiền, yoga và thở sâu.

Giữ tâm trạng thoải mái, ăn uống điều độ tránh tăng cân trong kỳ nghỉ. Ảnh: Freepik

Ăn nhẹ

Để giữ cân nặng khỏe mạnh, mọi người nên hạn chế món ăn vặt không tốt như bánh quy, bánh ngọt, snack. Trái cây, rau, các loại hạt lành mạnh không chứa đường bổ sung hoặc chất béo xấu - cả hai đều có thể gây tăng cân.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Ăn khẩu phần lớn có xu hướng tăng cân nhanh hơn. Cách đơn giản để khắc phục tình trạng này là kiểm soát khẩu phần, không làm việc hay xem điện thoại trong bữa ăn. Ăn trong khi mất tập trung dễ dẫn đến tiêu thụ quá nhiều, không nhận ra tín hiệu no của cơ thể.

Hít thở sâu vài hơi trước khi bắt đầu ăn, nhai chậm và kỹ có thể thư giãn và tập trung hoàn toàn vào bữa.

Ngủ đủ giấc

Tình trạng thiếu ngủ thường xảy ra trong những ngày nghỉ lễ có thể gây tăng cân. Người không ngủ đủ giấc có xu hướng nhanh đói hơn, tiêu thụ nhiều calo và mệt mỏi dẫn đến tập thể dục ít hơn.

Ngủ không đủ giấc cũng làm tăng hormone đói, lượng calo nạp vào cao hơn, quá trình trao đổi chất chậm hơn, cuối cùng dẫn đến tăng cân.

Nạp đủ lượng protein

Bữa ăn ngày lễ thường giàu carb nhưng ít protein. Trong khi protein thúc đẩy cảm giác no, giảm thèm ăn và lượng calo nạp vào. Lượng protein nạp vào nên duy trì ít nhất 25-30 g protein trong mỗi bữa ăn. Các nguồn protein lành mạnh bao gồm thịt, thịt gia cầm, cá, các loại đậu, hạt quinoa.

Tăng cường chất xơ

Chất xơ là chất dinh dưỡng quan trọng khác tạo ra cảm giác no. Tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn có thể làm giảm tổng lượng calo nạp vào, giúp ngăn ngừa tăng cân trong kỳ nghỉ. Thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt.

Hạn chế lượng calo lỏng

Trong những ngày lễ, rượu, soda cùng các loại đồ uống giàu calo khác khá phổ biến. Những thức uống này có thể tăng lượng đường và calo rỗng nạp vào, dẫn đến tăng cân. Ngoài ra, uống rượu còn tăng cảm giác thèm ăn, nhanh đói.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Eat This Not That)